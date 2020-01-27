В Бурятии создан военный ансамбль песни «Селенга»

Это сводный коллектив, состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений



В общевойсковом объединении Восточного военного округа создан первый сводный ансамбль песни «Селенга», состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений.



В состав группы входят вокалисты и профессиональные музыканты, владеющие игрой на различных музыкальных инструментах. Творческий коллектив создан при непосредственном участии командующего объединением генерал-лейтенанта Михаила Носулева и заместителя командующего по военно-политической работе полковника Игоря Сокол.



Основными целями деятельности песенного коллектива с численностью около 10 человек определены культурно-художественное сопровождение военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала объединения, сообщает пресс-служба ВВО.



Фото: alexandrov-fond.ru

