В Бурятии создан военный ансамбль песни «Селенга»

Это сводный коллектив, состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений
В общевойсковом объединении Восточного военного округа создан первый сводный ансамбль песни «Селенга», состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений.
В состав группы входят вокалисты и профессиональные музыканты, владеющие игрой на различных музыкальных инструментах. Творческий коллектив создан при непосредственном участии командующего объединением генерал-лейтенанта Михаила Носулева и заместителя командующего по военно-политической работе полковника Игоря Сокол.
Основными целями деятельности песенного коллектива с численностью около 10 человек определены культурно-художественное сопровождение военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала объединения, сообщает пресс-служба ВВО.
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