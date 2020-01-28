В гонке на льду Байкала примет участие тульский «Муравей»

Формула-1 на озере пройдет в конце февраля





С 27 февраля по 1 марта на льду самого глубокого озера в мире пройдет фестиваль скорости «Байкальская миля 2020». Гонка обещает быть международной - заявки на участие подали уже около 60 участников, включая европейские команды из Франции, Германии, Польши и Италии. Из российских участников можно отметить тульский прокачанный мотороллер «Муравей».



Для участия в состязаниях туляки решили усовершенствовать мотороллер «Муравей», производившийся на тульском «Машзаводе». Ему установили новые колеса и двигатель от Suzuki RG250. Сначала команда хотела сделать все из тульских запчастей, но стало понятно, что гоночный транспорт не сможет развить скорость больше 70 км/ч. Тульский модернизированный мотороллер получил имя «Алексей Геннадьевич». «Он будет летать как чукотская птица»,- заявляет один из техников команды.





Ежегодный «Фестиваль Скорости» проходит на восточном берегу Байкала. На озере специально оборудованы три трассы. В первом фестивале приняли участие около 30 гонщиков из разных уголков России. Все они прибыли со своими мотоциклами, спорткарами, картами и багги, сконструированными специально для подобных заездов.

О том, как это было, подробно рассказывает документальный фильм «Байкал: моторы и лед», который вышел на канале Discovery Channel. Организованный в качестве ответа всемирно известным гонкам на соляном озере Бонневилль в США, Фестиваль скорости на Байкале быстро стал известным за пределами нашей страны. Езда по льду требует специальной подготовки техники.

Каждый гонщик разрабатывает для себя оптимальный метод «ошиповки» покрышек для соблюдения баланса между сцеплением со скользкой поверхностью и достижением максимальной скорости.









