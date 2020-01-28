Глава Следкома Бурятии проведет прием граждан

Он пройдет в селе Тарбагатай в здании следственного отдела





31 января с 10 до 12 часов руководитель Следственного комитета Бурятии Вячеслав Сухоруков проводит личный прием граждан в Тарбагатайском районе. Прием пройдет в здании следственного отдела по адресу: село Тарбагатай, улица Рокоссовского, 5 «Л». Записаться на него можно в рабочее время по телефонам: 8 (3012) 21-49-87 (Столяров Дмитрий Алексеевич), 8 (3012) 21-46-23 (Зайцева Елена Валерьевна) и 8 (30143) 21-2-91 (Кириллова Валентина Дмитриевна).

«Регламент предусматривает поочередный индивидуальный прием граждан в соответствии со временем записи. Во время личного приема могут присутствовать адвокат гражданина либо его представитель по доверенности. Коллективный прием граждан в указанный день приема не предусмотрен. Для обращения на личный прием гражданам необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт)», сообщили в ведомстве.Фото: «Номер один»