Бурятия вошла в список опасных регионов по автострахованию

Банк России по результатам мониторинга определил регионы с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО. Для оценки регулятор использовал данные официальной отчетности страховых компаний. Учитывались такие факторы, как частота страховых случаев, величина выплат, соотношение страховых выплат к страховым премиям - так называемый скользящий коэффициент выплат.
В «красной» зоне (наиболее высокий риск) оказались 9 регионов. Среди них два представителя юга России - Краснодарский край и Адыгея, а также весь Северный Кавказ. В «желтую» зону, где риски мошенничества с «автогражданкой» также велики, попали 22 субъекта. В этом списке оказался и Бурятия.По мнению Банка России, противоправные действия на рынке ОСАГО способны вызвать не только снижение доступности страховых услуг в регионах, отнесенных к «красной» и «желтой» зонам, но и рост числа правонарушений и преступлений на финансовом рынке.
- Из этих данных видно, что по итогам судебных разбирательств большая часть денег, присуждаемых судами потребителям, на самом деле оседает в карманах недобросовестных «автоюристов», - указывает в интервью «РГ» Игорь Юргенс.
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