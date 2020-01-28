Бурятия вошла в список опасных регионов по автострахованию

Выше всего риск – на Кавказе





Банк России по результатам мониторинга определил регионы с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО. Для оценки регулятор использовал данные официальной отчетности страховых компаний. Учитывались такие факторы, как частота страховых случаев, величина выплат, соотношение страховых выплат к страховым премиям - так называемый скользящий коэффициент выплат.

В «красной» зоне (наиболее высокий риск) оказались 9 регионов. Среди них два представителя юга России - Краснодарский край и Адыгея, а также весь Северный Кавказ. В «желтую» зону, где риски мошенничества с «автогражданкой» также велики, попали 22 субъекта. В этом списке оказался и Бурятия.

По мнению Банка России, противоправные действия на рынке ОСАГО способны вызвать не только снижение доступности страховых услуг в регионах, отнесенных к «красной» и «желтой» зонам, но и рост числа правонарушений и преступлений на финансовом рынке.По словам главы Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенс, за год, прошедший с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года (самые свежие данные, имеющиеся в распоряжении РСА), сумма взысканных судами со страховщиков штрафов и неустоек по закону о защите прав потребителей в ОСАГО достигла 8,26 млрд рублей, а взысканные судами страховые выплаты - 8,78 млрд рублей. Прочие накладные судебные расходы, включая оплату экспертиз, составили еще 3,54 млрд рублей. Таким образом, совокупный размер судебных расходов, понесенных страховщиками, в РСА оценивают в 11,8 млрд рублей - на 34,4% больше суммы оплаченного основного требования.

- Из этих данных видно, что по итогам судебных разбирательств большая часть денег, присуждаемых судами потребителям, на самом деле оседает в карманах недобросовестных «автоюристов», - указывает в интервью «РГ» Игорь Юргенс.





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