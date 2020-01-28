В Бурятии сотрудники МЧС спасли сельчанина, который едва не замерз на ночной дороге

Мужчина упал и не смог передвигаться сам, его нашли по светоотражающим элементам на одежде





В Посольское поисково-спасательное подразделение БПСО сегодня после полуночи поступила информация от диспетчера пожарной части о том, что с железнодорожного моста через реку Большая речка Кабанского района Бурятии упал мужчина.

Спасатели вызвали скорую помощь, укутали пострадавшего термоодеялами и спецодеждой. В состоянии средней тяжести мужчина был передан врачам, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России.









«Через Большую речку пять мостов. Решили проверить все по порядку, так как точной информации не было, где именно пострадавший. В итоге нашли его в ста пятидесяти метрах от подвесного деревянного моста через Большую речку, на проселочной дороге которая идет вдоль реки. Упал он не с моста, а просто поскользнулся на дороге. Сильно ушиб копчик и ноги отказали. Обнаружить его помогло то, что у него на одежде были светоотражающие элементы», - рассказывает спасатель первого класса Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Белянкин.К моменту прибытия спасателей 45-летний житель села Большая речка сильно замерз. Он пролежал на дороге около двух часов. Сначала пытался встать, двигаться самостоятельно ползком, но ноги не слушались. В конце концов, в отчаянии он набрал на телефоне «112».Фото и видео: bpso.ru