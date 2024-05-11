Инфляция в Бурятии - 9,6 процента

Бурятстат обнародовал информацию по инфляции за I квартал года. Она оказалась очень неоднозначная. А местами откровенно грустная.Самая печальная новость касается роста цен.«Индекс потребительских цен в марте 2024 года к марту 2023 года составил 109,6%, в том числе на продовольственные товары – 110,2%, непродовольственные товары – 109,1%, услуги – 109,2%», - сообщило статистическое ведомство. Как видим, быстрее всего растут цены на продукты питания – плюс 10,2% за последние 12 месяцев. Хотя остальное тоже впечатляет.На этом фоне промпроизводство демонстрирует в республике общий рост, а сельское хозяйство, наоборот, стагнацию.Но положение с промпроизводством неоднородно. Где-то рост, а где-то падение. Причем падение зафиксировано не где-нибудь, а в обрабатывающих производствах.Индекс промышленного производства по полному кругу производителей в январе-марте 2024 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, вышел в плюс на 8,2%. Но в сегменте обрабатывающих производств произошло падение на 7,3%. Добыча полезных ископаемых отметилась ростом более чем на 25%. Среди хорошо сработавших отраслей можно еще выделить отрасль обеспечения электроэнергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – плюс 13,5%.Индекс производства продукции сельского хозяйства удручает стагнацией. Сейчас он составил 99,9% от аналогичного прошлогоднего уровня.«На конец марта 2024 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам ведомства, составило 375,3 тыс. голов (на 1,0 % больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года)», - констатировал Бурятстат.Поголовье свиней упало на 5,5%, овцы и козы «выросли» на 2,1%, сельхозптиц стало на 2,3% меньше.Если говорить о сельхозпродукции, то в январе-марте 2024 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам Бурятстата, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) на 13,7 % больше уровня января-марта минувшего года. Но молока надоили меньше на 7,4%, а яичный упадок потянул на 6,1%.Еще одна неприятная новость пришла со строительного фронта.«Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (по полному кругу), в январе-марте 2024 года составил 8069,9 млн рублей, или 78,6 % (в сопоставимых ценах) к уровню января-марта 2023 года», - обнародовал Бурятстат.А строительное направление играет большую роль - к нему «привязана» деятельность многих смежных сегментов экономики. Его можно сравнить с автомобилестроением, на котором тоже «завязано» множество смежных сфер и которого в Бурятии, правда, нет.В I квартале статистика подметила резкое увеличение в республике ликвидированных организаций. Их было аж 489. В январе-марте 2023 года ликвидировано лишь 166 организаций. Скачок «смертности» потрясает. Из прекратившихся организаций 102 относились к сфере оптовой и розничной торговли, а также к ремонту автотранспортных средств, мотоциклов.Еще 279 ликвидированных компаний занимались профессиональной, научной и технической деятельностью. 26 ликвидированных организаций относились к строительной отрасли, 11 вели деятельность по операциям с недвижимостью. И так далее.Статистику по демографии организаций испортил настоящий исход иностранцев. Из 489 ликвидированных организаций сразу 286 принадлежали иностранным гражданам (и лицам без гражданства). А зарегистрировали они только пять организаций. Загадочная статистика по иностранцам, на наш взгляд, возможно, связана с сокращением работы в Бурятии монгольских сетевиков.Еще 11 ликвидированных являлись российско-иностранными организациями.Зарегистрировавшиеся организации, конечно, были. Ведь жизнь продолжается. Пусть даже случилась мини-просадка. «В первом квартале 2024 года на территории Республики Бурятия зарегистрировано 254 организации. В январе-марте 2023 года – 256» - сообщил Бурятстат.Оценивая баланс ушедших и пришедших организаций, мы видим, что он отрицательный.По зарплатам квартальных итогов еще нет, но есть за январь-февраль.Лучшая среднемесячная начисленная заработная плата по видам экономической деятельности (в расчете на одного работника) составила 105 008,4 рубля – в сфере добычи полезных ископаемых. А внутри отрасли самые «жирные» зарплаты на добыче металлических руд – 117 734,1 рубля.Надо идти добывать невозобновляемые ресурсы Бурятии, а не в научном институте делать открытия, которые изменят мир будущего. Потому что идти в магазин или платить за ЖКХ надо сегодня, а не в восхитительном мире будущего.Фото: «Номер один»