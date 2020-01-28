В Бурятии в разгар зимы благоустраивали улицу

На объекте нашли множество нарушений





После многочисленных замечаний экспертов Общероссийского народного фронта в Бурятии по благоустройству пешеходной улицы в Гусиноозерске администрация города расторгла контракт с подрядчиком. Сумма контракта на благоустройство одной из центральных улиц города составляла более 7 млн рублей.

Замечания администрации Гусиноозерска по благоустройству пешеходной улицы общественники высказали еще в августе 2019 года во время проведения мониторинга. К работам подрядчик приступил поздно – контракт заключили 26 июня, но фактически работы начались только в августе.Объект должны были сдать 30 октября, но не успели, работы продолжались до конца декабря. В декабре производилась заливка бетонной смесью бордюров и укладка плитки. В связи с длительной просрочкой сдачи объекта и во избежание нарушения технологий, что может существенно отразиться на качестве работ, активисты ОНФ направили запрос в прокуратуру, администрацию Гусиноозерска и Минстрой Бурятии.Согласно ответу Минстроя, подрядчику была направлена претензия городской администрации по выявленным нарушениям. Комиссия зафиксировала, что плитка выложена неровно, швы не просыпаны тонким слоем песка, на автостоянке не создан уклон для стока поверхностных вод, не выполнена подготовка основания под подстилающий слой и тротуарную плитку, бордюрный камень установлен с перепадом по высоте. В претензии также указано, что все нарушения должны быть устранены с наступлением положительных температур. Также была проведена независимая экспертиза критических дефектов. Кроме того, подрядчик должен будет выплатить неустойку на сумму более 400 тыс. рублей.«Территория благоустраивалась в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время в связи с просрочкой исполнения обязательств контракт с подрядной организацией расторгнут. Оплата работ произведена за фактически выполненный объем работ», – отметил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Евгений Хорошунов.Фото: ОНФ Бурятии