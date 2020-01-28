Улан-Удэ закупил компактные тракторы для уборки тротуаров

На сегодняшний день большую часть тротуаров дворники чистят вручную





Три трактора-щетки «Белорус» из Ярославля прибыли 28 января, в Улан-Удэ. Комбинат по благоустройству города сразу проверил новую технику на деле, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В Улан-Удэ более 800 тысяч квадратных метров тротуаров, и только четверть из них очищается автоматически, все остальные дорожки дворники чистят вручную. Этот трактор-щетка, благодаря более легкому весу, будет использоваться для уборки тротуаров без опасений повредить плитку. По информации Комитета городского хозяйства, использование мини-тракторов позволит в два раза увеличить площадь убираемых территорий.Компактные размеры трактора позволяют ему перемещаться в потоке машин, не создавая помех. Также он легко проедет во дворах и зауженных местах. Его можно использовать и в работе в дневное время (большая часть коммунальной техники работает ночью).Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году также планируется приобрести комбинированные дорожные машины с поливомоечным и щеточным оборудованием, лаповый снегопогрузчик и фронтальный погрузчик. Парк пополнится еще и автомобилем с крано-манипуляторной установкой. Всего на обновление коммунальной техники в 2020 году заложено 42,8 млн. рублей.- Данный вид техники предназначен зимой - для уборки свежевыпавшего снега, а в летний период для сбора разного рода мусора. При покупке новой техники в приоритете ее многофункциональность. Это позволяет нам использовать технику по максимуму круглый год, - пояснили в Комитете городского хозяйства.В прошлом году город приобрел 12 автомашин и дополнительное оборудование на сумму 33 млн рублей. В их числе подметально–уборочные машины с прицепом, самосвалы с увеличенным объёмом кузова, тракторы-щетки, роторная установка, которая отбрасывает снег и другая техника.Фото: мэрия Улан-Удэ