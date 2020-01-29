Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» может получить господдержку

Глава Бурятии попросил об этом министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова



Вопрос о возможности федеральной поддержки Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржи Заяева поднял на встрече с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым глава Бурятии Алексей Цыденов.



«Мной был поднят вопрос о федеральной поддержке первого и единственного в России Буддийского университета. Традиции буддизма и буддийской философии чрезвычайно значимы для жителей республики Бурятии, вклад университета «Даши Чойнхорлин» в сохранение и развитие бурятского языка, культуры и традиций, а также буддистского учения трудно переоценить. Мы считаем важным способствовать развитию такого уникального университета», - сказал Алексей Цыденов.



Министр отметил значимость такой инициативы, добавил, что для получения федеральной поддержки университету необходимо пройти государственную аккредитацию.



На встрече обсуждалось исполнение в Бурятии поручения президента РФ Владимира Путина об увеличении бюджетных мест в региональных вузах, в первую очередь по специальностям учителей, врачей и инженеров. Также были затронуты вопросы, касающиеся развития высшего образования в республике в целом. Алексей Цыденов рассказал министру об актуальном состоянии высших учебных заведений Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Напомним, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил в срок до 15 июня проработать вопрос об увеличении контрольных цифр приема (бюджетных мест) в вузах в тех регионах, где наблюдается потребность в специалистах с высшим образованием. Также кабмину поручили обеспечить ежегодное установление квот приема на целевое обучение по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» в размере 70 и 75%. Эти квоты следует рассчитывать с учетом заявок регионов, а также медицинских организаций, подведомственных федеральным органам власти.



«В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. С учетом этого нам важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем (и то, что я скажу дальше, чрезвычайно важно) в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров», - заявил в своем послании президент России.



Фото: egov-buryatia.ru





