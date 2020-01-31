МЧС: ледостав на Байкале проходит аномально

Тяжелая масса снега мешает образованию льда, создавая эффект термоподушки

В этом году на Байкале наблюдаются аномальные явления в процессе ледостава. К началу февраля в центральной части озера лёд, по-прежнему, не прочный, сообщила пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России.Ведется постоянный мониторинг ледовой обстановки. По наблюдениям спасателей, процесс нарастания льда в этом году идет медленнее обычного. На севере и в центральной части озера сразу после ледостава, выпало большое количество осадков. Тяжелая масса снега препятствует активному образованию льда. Кристаллизовавшись, она создает эффект термоподушки.В среднем лед значительно тоньше, чем обычно, для этого времени года, кроме того, он весьма неоднороден. На севере и в центральной части озера, на достаточном удалении от берега, встречаются мокрые наледи и пропарины. Участки со льдом 2-3 см опасны тем, что во время движения их невозможно заметить.В северной части озера по направлению от Северобайкальска до горячих источников Хакусы в центральной части Байкала очень тонкий лед (3 см). От мыса Нижнее Изголовье (полуостров Святой Нос) по направлению к мысу Хобой (остров Ольхон) наблюдаются обширные участки тонкого льда от пяти сантиметров и меньше!«Между тем, это очень популярный маршрут у автотуристов. Пожалуйста, воздержитесь от смертельно-опасного путешествия. Из-за большой площади и глубины поиск и подъем пропавших и погибших людей часто не представляется возможным», - предупреждают спасатели.Ледовая ситуация на Байкале меняется стремительно. Еще два дня назад спасатели спокойно проезжали на спецтехнике от поселка Листвянка до поселка Большое Голоустное. По результатам профмероприятия, проведенного 30 января, установлено: от мыса Лиственничного в море уходят несколько трещин, от мыса Толстого до мыса Соболева — большая трещина с водой, шириной от 1 до 2 метров. И так по всему озеру.Зимой 2019-2020 спасатели БПСО дважды выезжали на работы, связанные с провалами автомобилей под лед. Есть пострадавшие, один из которых погиб. Ожидаемые морозы, возможно, только усугубят ситуацию. Видимая надежность льда может сыграть злую шутку. «Не рискуйте напрасно», - убеждают в БПСОФото: bpso.ru