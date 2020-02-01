В Бурятии в этом году аномальный лед на Байкале

Даже в феврале ледосостав не прочный и машины попадают в опасную ловушку



Подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России расположены по периметру озера Байкал от самой северной его оконечности, до южной. Ведется постоянный мониторинг ледовой обстановки. По наблюдениям спасателей процесс нарастания льда в этом году идёт медленнее обычного. На севере и в центральной части озера сразу после ледостава, выпало большое количество осадков. Тяжелая масса снега препятствует активному образованию льда. Кристаллизовавшись, она создаёт эффект термоподушки.



В среднем лёд значительно тоньше, чем характерно для этого времени года, кроме того, он весьма неоднороден. На севере и в центральной части озера, на достаточном удалении от берега, встречаются мокрые наледи и пропарины. Участки со льдом 2-3 см опасны тем, что во время движения их невозможно заметить.



В северной части озера по направлению от города Северобайкальск до горячих источников Хакусы в центральной части Байкала очень тонкий лед (3 см). От мыса Нижнее Изголовье (полуостров Святой Нос) по направлению к мысу Хобой (остров Ольхон) наблюдаются обширные участки тонкого льда от пяти сантиметров и меньше.



- Мы знаем, что это очень популярный маршрут у автотуристов. Пожалуйста, воздержитесь от смертельно-опасного путешествия. Из-за большой площади и глубины поиск и подъем пропавших и погибших людей часто не представляется возможным, - призывают спасатели.



Ледовая ситуация на Байкале меняется стремительно. Еще два дня назад спасатели спокойно проезжали на спецтехнике от поселка Листвянка до поселка Большое Голоустное. По результатам профмероприятия, проведенного 30 января, установлено: от мыса Лиственничного в море уходят несколько трещин, от мыса Толстого до мыса Соболева - большая трещина с водой, шириной от 1 до 2 метров. И так по всему озеру.



Зимой 2019-2020 спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России дважды выезжали на работы, связанные с провалами автомобилей под лёд. Есть пострадавшие, один из которых погиб. Ожидаемые морозы, возможно, только усугубят ситуацию. Видимая надёжность льда может сыграть злую шутку, - сообщают в пресс-службе МЧС по РБ.



Фото: МЧС по РБ.



