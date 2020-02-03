В Улан-Удэ вводят новый водовод в микрорайоне Заречный

Ведется его промывка перед подключением к существующим сетям







В Улан-Удэ в микрорайоне Заречный началась промывка новой системы водоснабжения. Это обязательные меры перед подключением вновь построенного водовода к существующем сетям, сообщили в городской администрации.



В результате промывки трубопроводов цвет воды временно стал ржавым. По данным МУП «Водоканал», проведены заборы воды – качество соответствует нормативным требованиям СанПиН. В случае необходимости для жителей микрорайона будет организован подвоз воды. Обращаться можно в МУП «Водоканал» по телефонам: 44-00-00, 44-10-33.



Объект сдан в эксплуатацию в декабре 2019 года. Новый водовод протяженностью 1,6 км проложен от улицы Автотранспортной, 4 до улицы Обручева, 50. Работы по вводу в эксплуатацию продлятся ориентировочно две недели.



Напомним, строительство нового водовода стало возможным благодаря реализации федеральной программы «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология». Цель проекта - обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения жителей городов. В результате доля населения Улан-Удэ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, должна составить 76, 99%



Фото: ulan-ude-info.ru

