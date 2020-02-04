Завод по розливу байкальской воды в Култуке пока нельзя снести

Для его демонтажа Таловские болота нужно признать болотами юридически



Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура занялась проблемой юридического признания Таловских болот в Култуке болотами. Без решения этого вопроса невозможно снести незаконно построенный здесь завод по производству байкальской бутилированной воды ООО «АкваСиб». Об юридическом казусе сообщила пресс-служба надзорного органа.



В ней напомнили, что ранее прокуратурой в судебном порядке оспорена разрешительная документация на строительство завода, признан недействительным договор аренды земельного участка. Кроме того, во исполнение внесенных представлений должностные лица, допустившие нарушения при исполнении своих обязанностей привлечены к дисциплинарной ответственности.



Судебные акты по этим делам вступили в законную силу, но ответчики продолжают оспаривать позицию прокуратуры и обжалуют постановления судов. Слушание дела Восьмым кассационным судом общей юрисдикции в городе Кемерово состоится 19 февраля 2020 года.



Несмотря на принципиальное несогласие ООО «АкваСиб», прокуратурой остановлено строительство завода, незаконная деятельность пресечена. Ценная с экологической точки зрения местность защищена от планируемого антропогенного воздействия. Напомним, что строительство велось на территории, где произрастают редкие растения, обитают перелётные птицы, в том числе, и те виды птиц, которые подлежат особой охране и включены в Красные книги различных уровней.



«Решить вопрос о сносе объектов предприятия крайне важно, но это следующий этап. Для его реализации необходимо признать местность, занятую заводом – болотами. И основная проблема в том, что Таловские болота, о которых говорит общественность, в юридическом смысле болотами не являются. То есть, они в реестре водных объектов не находятся, не стоят на кадастровом учете, границы их не определены», - пояснили в прокуратуре.



Сейчас она активно занимается решением этой проблемы. Болота хоть и считаются частью гидросферы, но, в отличие от остальных водоемов, не очевидны и необходимо проведение подтверждающих научных исследований.



Только после прохождения всех процедур прокуратура сможет заявить о незаконном формировании земельных участков в границах водоема и ,как следствие, о сносе и демонтаже конструкций. Порядок, который установлен законом ускорить невозможно. Заявление требований о сносе конструкций по иным правовым основаниям исключено по нормам действующего законодательства.



«Вопросы восстановления местности Таловских болот останутся приоритетным направлением и будут принципиально контролироваться»,- подчеркнули в прокуратуре.



Фото: baikalproc.ru



