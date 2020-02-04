В Улан-Удэ «управляшка» собирала свою плату за мусор

Муниципальной жилинспекции пришлось отстаивать интересы горожан в суде



Жители многоквартирных домов по улице Ключевская, д. 60 Б/3, и квартала 140А, дома 21-22 вносили плату за вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора своей управляющей компания ООО «Ангара» в нарушение требований жилищного законодательства.



Управляющая компания продолжала начислять жильцам плату, хотя с 1 апреля 2019 года это стало обязанностью регионального оператора по обращению с отходами – компании «ЭкоАльянс». Нарушения выявлены в ходе внеплановой проверки, проведенной Управлением муниципальной жилищной инспекции по обращениям горожан, сообщили в городской администрации.



ООО «Ангара» выданы предписания о перерасчете жителям платы за содержание жилого помещения, а именно об исключении стоимости услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Многочисленные попытки компании оспорить решение Арбитражного суда РБ о перерасчете платы жителям дома по улице Ключевская, д. 60 Б/3 не увенчались успехом. Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Бурятии оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.



Сейчас в производстве Арбитражного суда Бурятии находятся заявления ООО «Ангара» об обжаловании предписаний, выданных по нарушениям аналогичного характера по адресам: мкрн 140А, дома 21-22.



Напоминаем горожанам, что с жалобами на нарушение жилищного законодательства можно обращаться в Управление муниципальной жилищной инспекции по адресу: Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 214, 215, телефон приемной управления - 23-53-00.



Фото: ulan-ude-info.ru



