Радиоактивный газ угрожает жителям Бурятии

Превышение допустимого уровня радона зафиксировано в жилых домах и школах





Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии просят администрацию Гусиноозерска обеспечить безопасность жителей в связи с превышением уровня радона в жилых домах и образовательных учреждениях. Ранее в ОНФ обратились жители поселка Наран, которые сообщили, что в их населенном пункте зафиксировано превышение уровня радона в воздухе.

Общественники направили запросы в Роспотребнадзор и министерство природных ресурсов Бурятии. Как выяснилось, Роспотребнадзор ведет радиологические исследования в Гусиноозерске с 2015 года. Превышения были зафиксированы, в том числе, и в жилых домах в Наране. Ведомство направило данные в Минприроды Бурятии для проведения более подробной экспертизы.Согласно детальному исследованию, Гусиноозерск не является исключением из списка малых городов и поселков Восточной Сибири, где проблема радона в жилищах весьма актуальна. Было выявлено 19 объектов, в том числе жилые дома и две школы, которым следует уделить особое внимание. Анализ поверхности грунта и воздуха в подвалах этих зданий показал превышение уровня радиоактивного газа. При этом в самих помещениях концентрация радона не превышает допустимого санитарными правилами предела.Однако с наступлением морозов и уменьшением кратности воздухообмена в таких помещениях можно ожидать увеличения значений изотопов радона выше допустимого предела.На совещании по данному вопросу администрации Гусиноозерска поручили провести дополнительные исследования уровня радона в холодный период в детских садах и школах города. А также совместно с Минстроем и Минобразом разработать мероприятия по созданию активных систем противорадоновой защиты в зданиях с превышением допустимого уровня концентрации.«Бурятия в целом радоноопасный регион. Радон – тяжелый инертный радиоактивный газ, образующийся в процессе радиоактивного распада урана. Он поднимается к земной поверхности по разломам и через грунтовые воды, накапливается в подвальных помещениях и нижних этажах зданий и вызывает рак легких. Бороться с ним нужно проветриванием помещений. Поэтому так важно знать реальное содержание радона, особенно повышенное, угрожающее здоровью и жизни людей», – отметил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Бурятии Евгений Кислов.Эксперты ОНФ направили запрос в администрацию города Гусиноозерска для принятия необходимых мер. Также общественники будут контролировать исполнение рекомендаций, указанных в экспертизе, с последующим мониторингом.Фото: pixabay.com