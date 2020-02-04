04.02.2020
Глава Бурятии: «В Улан-Удэ не будут размещать эвакуированных из КНР россиян»

Глава Бурятии: «В Улан-Удэ не будут размещать эвакуированных из КНР россиян»

Чартерные рейсы из Китая могут сесть в столице Бурятии только для дозаправки  самолетов

Граждане России, которых планируется эвакуировать самолетами из китайских городов Ухань и  Хубэй, где бушует коронавирус, размещать в Улан-Удэ, не будут. Самолет сядет в столице Бурятии только для дозаправки, сообщил журналистам глава республики Алексей Цыденов.

«Мы смотрели варианты размещения у себя, но у нас нет столько изолированных помещений  для госпитализации», - пояснил он.  

По его словам, пять самолетов военно-транспортной авиации находятся в Улан-Удэ. Но для их вылета в КНР необходимы согласования авиационных властей и урегулирование прочих формальностей. «График полетов уточняется», - сказал Алексей Цыденов.

У властей Бурятии пока нет информации о том, есть ли в Ухане и Хубэе граждане республики, но если таковые окажутся, им придется пройти двухнедельный карантин перед возвращением в республику. Каким образом они смогут добраться после карантина в центральных регионах России до Бурятии, пока неизвестно.

Этот вопрос просто еще не рассматривался в силу того, что большинство жителей Бурятии следуют через приграничную Маньчжурию. Они возвращаются домой через Забайкальск, где все транспортные схемы определены правительством Забайкальского края и уже работают.  

Фото: pixabay.com
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