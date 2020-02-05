Прокуратура Бурятии выявила сельского коррупционера

Глава поселения одновременно работала на двух работах





В Бурятии глава сельского поселения «Потанинское» в Бичурском районе нарушила антикорупционное законодательство, сообщили в прокуратуре республики. Женщина, являясь главой, одновременно работала старшим методистом в районном центре народного творчества и получала зарплату за одно рабочее время по двум работам. В то время как по закону «О противодействии коррупции» главам сельских поселений запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой.

Информацию о нарушении передали депутатам поселения, после чего глава уволилась с должности старшего методиста.Фото: «Номер один»