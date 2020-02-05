В Забайкалье проводили «на пенсию» собаку, которая помогла раскрыть более 80 преступлений

Четвероногий полисмен останется у своего кинолога в качестве домашнего питомца



В Забайкалье старший прапорщик полиции Денис Симаков проводил своего напарника - бельгийскую овчарку Дельт на «пенсию». Служебная собака помогла полицейскому-кинологу раскрыть более 80 преступлений, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



За восемь лет, которые составляют срок службы полицейской собаки, младший полицейский-кинолог Денис Симаков и его овчарка Дельт осуществили около тысячи выездов по сообщениям о различных происшествиях и преступлениях.



Денис Симаков отметил, что за 16 лет службы в органах внутренних дел сменил несколько четвероногих напарников, но именно Дельт стал настоящим другом. Старший прапорщик вместе с Дельтом выигрывал региональные соревнования полицейских-кинологов, помогл в розыске без вести пропавших граждан и даже летал на вертолете.



Полицейский признается, будет тяжело заново начинать воспитание новой собаки, однако главный секрет успеха кроется в доверии к ней. Несмотря на списание Дельта, четвероногий друг останется с Денисом, только уже в качестве домашнего питомца.



Фото: пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю



