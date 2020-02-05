В Бурятии лишен статуса масштабного инвестпроекта «Байкальский ЛВЗ»

Появление хорошей местной водки на прилавках и хороших акцизов в бюджете вновь откладывается









Впрочем, это лишь официальная правовая «кончина» инвестпроекта «Байкальского ликероводочного завода». Гражданская «панихида» по нему состоялась еще в ноябре прошлого года при обсуждении проекта бюджета-2020 в Народном Хурале.



Однако, инвестор так и не приступил к работе. Председатель экономического комитета Хурала Анатолий Кушнарев поинтересовался будущим проекта у представителя минпрома республики. По словам замминистра промышленности и торговли Алексея Оловянникова, работе над проектом помешал целый ряд факторов.



«Перед Новым Годом в Госдуму был внесен законопроект о национализации производства спирта, - приводил пример замминистра. - Ворох проблем».



В числе прочего, проект затормозил и тот факт, что помещения в промпарке, предназначенные для алкогольного производства, нуждаются в реконструкции. В бюджете денег на это нет. А инвестор не торопился вкладываться.







Что же касается, ООО «Байкальский ликероводочный завод», то остается вопрос – стоило ли возлагать большие надежды на микропредприятие с единственным учредителем и уставным капиталом в 10 тыс рублей? Причем, создавалось оно буквально за несколько месяцев до объявления своих амбициозных планов в сфере ликероводочной промышленности. Чудес в бизнесе не бывает. Не случилось чуда и в этом случае. Остается ждать «Байкалфарма 3.0» или «Ливоны 2.0». Тоже, кстати, вполне приличный завод был когда-то.



Фото: pixabay.com В Бурятии лишено статуса масштабного инвестиционного проекта строительство ликероводочного завода. Распоряжение об этом на основании заключения минэкономики подписал глава республики Алексей Цыденов. Документ размещен на портале нормативных правовых актов региона.Впрочем, это лишь официальная правовая «кончина» инвестпроекта «Байкальского ликероводочного завода». Гражданская «панихида» по нему состоялась еще в ноябре прошлого года при обсуждении проекта бюджета-2020 в Народном Хурале. Тогда депутаты подняли вопрос о создании в республике ликероводочного завода, который должен был разместиться на площадях промпарка. Запуск производства был запланирован еще в 2018 году.Однако, инвестор так и не приступил к работе. Председатель экономического комитета Хурала Анатолий Кушнарев поинтересовался будущим проекта у представителя минпрома республики. По словам замминистра промышленности и торговли Алексея Оловянникова, работе над проектом помешал целый ряд факторов.«Перед Новым Годом в Госдуму был внесен законопроект о национализации производства спирта, - приводил пример замминистра. - Ворох проблем».В числе прочего, проект затормозил и тот факт, что помещения в промпарке, предназначенные для алкогольного производства, нуждаются в реконструкции. В бюджете денег на это нет. А инвестор не торопился вкладываться. Напомним , весной 2017 года глава Бурятии подписал соглашение о намерениях между правительством республики и новым резидентом промышленного парка – ООО «Байкальский ликероводочный завод». Компания собиралась производить 1,3 миллионов декалитров алкоголя в год или 26 миллионов бутылок. Стоимость проекта оценивалась в 700 млн рублей. Неофициально его даже называли «Байкалфарм 2.0». Ведь «Байкалфарм» являлся одним из ведущих производителей алкоголя в России и одним из крупнейших налогоплательщиков республики. Увы, но еще в конце 2014 года «Байкафарм» сменил регистрацию с Бурятии на Кабардино-Балкарию. Вскоре стало известно о смене руководства и собственном иске компании о банкротстве. В конце 2016 года улан-удэнские мощности банкротящейся в КБР компании выкупила владелица торговой сети «Абсолют» Индира Шагдарова. Тогда же представители новой собственницы заявили об отказе использовать покупку по назначению.Что же касается, ООО «Байкальский ликероводочный завод», то остается вопрос – стоило ли возлагать большие надежды на микропредприятие с единственным учредителем и уставным капиталом в 10 тыс рублей? Причем, создавалось оно буквально за несколько месяцев до объявления своих амбициозных планов в сфере ликероводочной промышленности. Чудес в бизнесе не бывает. Не случилось чуда и в этом случае. Остается ждать «Байкалфарма 3.0» или «Ливоны 2.0». Тоже, кстати, вполне приличный завод был когда-то.Фото: pixabay.com