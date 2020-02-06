06.02.2020
В Бурятии ждут суда поджигатели дома директора Тункинского нацпарка

В Бурятии ждут суда поджигатели дома директора Тункинского нацпарка

Трем местным жителям грозит до пяти лет лишения свободы    

В прокуратуре Бурятии утвердили обвинительное заключение  в отношении троих местных жителей. Им инкриминируется «умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога»  (часть 2 статьи 167 УК РФ).

Как сообщили в надзорном органе, по версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемые подожгли дом директора национального парка «Тункинский». Потерпевшему причинен значительный материальный ущерб на сумму 5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Тункинский районный суд для рассмотрения по существу.

Наиболее строгая санкция за такое преступление предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Фото: egov-buryatia.ru
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