В Бурятии ждут суда поджигатели дома директора Тункинского нацпарка

Трем местным жителям грозит до пяти лет лишения свободы



В прокуратуре Бурятии утвердили обвинительное заключение в отношении троих местных жителей. Им инкриминируется «умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога» (часть 2 статьи 167 УК РФ).



Как сообщили в надзорном органе, по версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемые подожгли дом директора национального парка «Тункинский». Потерпевшему причинен значительный материальный ущерб на сумму 5 млн рублей.



Уголовное дело направлено в Тункинский районный суд для рассмотрения по существу.



Наиболее строгая санкция за такое преступление предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.



Фото: egov-buryatia.ru

