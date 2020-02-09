Центр Улан-Удэ лишат маршруток

Городские власти начинают реформу пассажирских перевозок



Перегруженность магистральных улиц Улан-Удэ автотранспортом заставляет чиновников искать пути выхода из ситуации. Власть решила облегчить трафик на ключевых магистралях бурятской столицы за счет изъятия из него многочисленных частных автобусов.



Частные перевозчики потеряют позиции



Готовится серьезная реформа системы пассажироперевозок Улан-Удэ, схем движения маршруток. «Номер один» узнал детали изменений. Выиграют ли от них рядовые улан-удэнцы, говорить не беремся. Что касается рынка перевозок, то есть экономической стороны отрасли, то там реформа явно приведет к большому переделу.



Роль частного бизнеса (маршруток) на рынке перевозок заметно снизится. Зато, на наш взгляд, МУП «Управление трамвая», наоборот, получит впечатляющую выгоду. Ведь итогом новшеств может стать то, что в местах прохождения трамваев исчезнут «микрики», работающие по транспортным схемам, которые дублирующим трамвайную (или совпадающие с ними на протяженном участке). Они не смогут более переманивать к себе пассажиров с их деньгами. Конечно, трамвай вряд ли станет абсолютным «перевозным монополистом» в местах своей работы, но конкурентов значительно поубавится.



В мэрии Улан-Удэ есть такая идея: пассажиры с окраин доезжают на маршрутке до трамвайной остановки, пересаживаются на трамвай и следуют на нем в центральную часть города. Автобус разворачивается и едет назад. Обратно пассажир перемещается в том же порядке.



Это можно назвать творческой переработкой московской идеи «перехватывающих» парковок. В Москве жители отдаленных мест, следуя в центр города, доезжают до остановки общественного транспорта, оставляют автомобиль на «перехватывающей» парковке и пересаживаются, допустим, на метро. Так власти стараются воспрепятствовать катастрофическому наплыву в центр личных авто.



Схожим методом пересадок улан-удэнские власти будут препятствовать наплыву в центр частных маршруток. Ожидаемое усиление роли муниципального пассажирского транспорта должно порадовать тех, кто с тоской вспоминает времена СССР, когда все ездили на нем, и теперь возмущаются новостям, что частные перевозчики хотят поднять цены.



Маршруты из Загорска укоротят



Существующие в Улан-Удэ маршруты «окраина - центр» будут, таким образом, значительно укорочены. Довез до трамвая, и хватит. Как известно, маршруты являются муниципальной собственностью, и муниципалитет может делать с ними все, что хочет, — вводить новые, изменять схемы движения, проводить конкурсы на право работать на маршруте...



В ближайшее время город объявит конкурс на выполнение работ по обследованию пассажиропотоков на городских маршрутах, оптимизации маршрутной сети и разработке мероприятий по организации дорожного движения в Улан-Удэ.



Техническое задание уже подготовлено, сейчас определяется стоимость выполнения указанных работ, сообщили «Номер один».



Однако ряд очевидных мыслей уже понятен и без обследования.



- В первую очередь, мы видим необходимость установления в качестве эксперимента таких маршрутов на направлении «Загорск – Стрелка», а также «Сокол – трамвайная остановка «Площадь Советов». Мы изучаем опыт других городов, предполагается внесение изменений в нормативную базу, работаем над вопросом приобретения автобусов большего класса для МУП «Городские маршруты», - сообщил источник в мэрии Улан-Удэ.



Кстати, действительно, помимо МУП «Управление трамвая», реформа может оказать положительное влияние и на МУП «Городские маршруты». Муниципальные предприятия-перевозчики должны неплохо влиться в реформу. Что сложно сказать о частных предпринимателях-перевозчиках. Роль последних фактически может свестись к подвозу потока клиентов (пассажиров) к городским трамваям.



В прошлом году в Улан-Удэ, напомним, поступило 15 новых трамваев «Львенок». В последние годы началась замена изношенных трамвайных путей - рельсов и шпал. Сейчас город планирует приобрести по льготной федеральной программе около 50 больших автобусов (это и есть приобретение, о котором говорилось чуть выше). Результаты модернизации особенно пригодятся, когда город вступит в реформу.



Пристальное внимание уделяется оплате за проезд. Сегодня пассажир может сесть на окраине города на маршрутку, заплатить и без пересадки доехать до центра. Если теперь он сможет добраться на ней лишь до трамвая, то в нем ему вновь придется платить за проезд. Это тонкий вопрос в условиях обеднения населения.



Чтобы решить его, муниципальные чиновники прорабатывают возможность введения пересадочного тарифа. Как сделать так, чтобы при пересадке «окраинного» пассажира с одного вида транспорта на другой, он ехал бы по «сниженному» тарифу, а интересы предприятия-перевозчика не пострадали? Нормативных документов, предусматривающих возмещение выпадающих доходов тому или иному предприятию, если ему придется осуществить перевозку таких пассажиров по «сниженному» тарифу, пока нет.



Запуск эксперимента на направлениях «Загорск – Стрелка» и «Сокол – трамвайная остановка «Площадь Советов» тормозится как раз вопросом оплаты. Но свои ограничения накладывает также недостаточное количество необходимых автобусов у МУП «Городские маршруты».



- В январе текущего года проведены уже два совещания с участием МУП «Городские маршруты», МУП «Управление трамвая» и ООО «Оператор транспортных сервисов», занимающегося системой безналичной оплаты проезда в общественном транспорте города, на предмет введения так называемого пересадочного тарифа, - отметил источник в мэрии Улан-Удэ.



Очевидно, власти Улан-Удэ не рискуют запустить экспериментальные укороченные маршруты по полной оплате (20 рублей - за маршрутку и 15 рублей - за трамвай). Боятся социального взрыва.



Мечты о «выделенке»



Между тем в декабре 2019 года магистральные улицы города уже подвергались комплексному обследованию. В нем участвовали чиновники мэрии, сотрудники ГИБДД, различные транспортные организации. Обследование проводили для разработки вариантов создания выделенных полос для общественного транспорта.



Для создания выделенных полос необходимо провести уширение проезжей части улиц на одну дополнительную полосу движения в одном направлении. Выполнение таких работ затруднено существующей застройкой, наличием подземных коммуникаций, дорожных сооружений, признали по итогам работы.



Однако возможность организовать выделенные полосы проработают в рамках предстоящего обследования пассажиропотока и разработки мероприятий по организации дорожного движения. Кроме того, на этот аспект обратят внимание при капремонтах или реконструкциях магистральных улиц Улан-Удэ.



По словам чиновников, в настоящее время выделены полосы для движения общественного транспорта на участке по проспекту 50-летия Октября (ост. «Элеватор») и на участке по улице Кабанской в районе жилого дома №20.



Какую такую «выделенку» мэрия сделала у Кабанской, 20, нам, признаемся, неизвестно. Но поздравляем жителей этого дома с ней.



Что до участка на проспекте 50-летия, то большой заезд-карман у автобусной остановки, отгороженный столбиками от основной проезжей части, как-то сложно назвать выделенной полосой. Да, туда заезжают только автобусы. Высаживают одних пассажиров, берут других и выезжают обратно на большую дорогу... Но «выделенкой» это можно признать, наверное, только при большой фантазии.



В итоге власти замахнулись на довольно масштабную реформу общественного транспорта Улан-Удэ. Воплотятся ли в жизнь намерения чиновников? Пока сказать сложно. Но деньги на них, судя по всему, уже начали тратить.



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: russianstock.ru

