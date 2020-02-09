Почему одни жители Бурятии смогут вернуть деньги за лекарства, а другие – нет

В регионе начал действовать новый федеральный закон, от которого за версту несет классовым духом



Часть жителей Бурятии смогут вернуть назад деньги, потраченные на покупку лекарств по рецепту врача. В этой сфере появились новшества. Жаль, что все это касается далеко не всех. Кто-то получил данную привилегию, а кто-то обречен жить без нее. В Бурятии начал действовать новый федеральный закон. От него за версту несет классовым духом.



Не все смогут…



Заболеть и пойти к врачу за лечением может любой. Однако при возврате «лекарственных» денег закон разделяет людей на две группы.



Как отметили в УФНС по Бурятии, правом на получение социального налогового вычета (в т. ч. по расходам на приобретение лекарственных средств) могут воспользоваться физические лица – налоговые резиденты РФ, если в соответствующем календарном году они имели доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%. За исключением доходов от долевого участия в деятельности организаций и доходов в виде выигрышей, полученных в азартных играх, лотереях.



Их можно назвать этакими обласканными «агнцами» здравоохранения.



- Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность на базе патента, на ЕНВД или УСНО и не уплачивающие НДФЛ, не вправе воспользоваться социальным налоговым вычетом, - говорит Раиса Бадмаева, замруководителя УФНС по Республике Бурятия.



Если бы людей разделили на группы по имущественному положению, это было бы понятно. Богатые могут обойтись без возврата «лекарственных» денег, всем остальным дадим эту возможность. Однако здесь абсолютно иной принцип деления. Причина этого нам видится в следующем.



Чем условный учитель или «офисный планктон» ведомств и учреждений отличается от условного мелкого предпринимателя, который купил патент и зарабатывает на жизнь? Первые – «подневольные» работники, ходят «под начальником», а второй – «свободный», сам себе режиссер.



Решение властей можно трактовать как демонстрация властью того, что поддержка зависимых, подчиненных граждан для нее предпочтительнее, чем поддержка самостоятельных, автономных. Своего рода теоретическая установка, находящая свое выражение в конкретных документах.



Безработные граждане не вправе воспользоваться социальным налоговым вычетом, поскольку не имеют доходов, облагаемых НДФЛ, разъяснили в бурятской налоговой особенности возврата «лекарственных» денег.



Безработные – это тоже своего рода независимые от начальства автономные люди. Неподконтрольные, невесть, где берут деньги, живут на них, и еще возмещать им траты на лекарства, ну уж нет, видимо, подумали в федеральных «коридорах власти».



Безработный может взять денег у знакомых, родственников, купить лекарства по рецепту. Почему бы не вернуть ему потраченные средства? Государство решило не возвращать. И зачем этот вычет называют социальным, когда он не касается такой группы, как безработные?



Требуйте рецепты со спецштампом



Положения, позволявшие кое-кому получить налоговый вычет по «лекарственным» расходам, существовали и раньше, но имели более узкий характер. А сегодня, к примеру, вычет можно получить за любые лекарства для медприменения, назначенные лечащим врачом.



- Право на получение социального налогового вычета не обуславливается наличием у физического лица полиса обязательного медицинского страхования, - сообщила «Номер один» Раиса Бадмаева.



Подчеркнем, что Налоговый кодекс РФ не содержит условия о том, что лекарственные средства должны приобретаться исключительно на территории Российской Федерации.



Однако не каждый рецепт будет принят для возврата денег. Врач должен оформить его особым образом.



На экземпляре рецепта, предназначенного для представления в налоговые органы Российской Федерации, лечащий врач в центре рецептурного бланка проставляет штамп «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика», рецепт заверяется подписью и личной печатью врача, печатью учреждения здравоохранения, указывает УФНС по Бурятии.



Кроме накапливания правильно оформленных рецептов необходимо собирать кассовые чеки, платежные поручения и другие платежные документы.



А способов получения вычета по расходам на покупку лекарств - два. По окончании года можно подать налоговую декларацию 3-НДФЛ. Но можно также в течение года получить в налоговой службе уведомление о подтверждении права на социальный налоговый вычет. Затем надо обратиться с ним к своему работодателю, который прекратит удерживать НДФЛ из зарплаты, пока работник не получит весь вычет.



А может ли гражданин, если предпочитает второй способ, обращаться за возвратом «лекарственных» денег несколько раз в год? Бывают случаи, когда людям очень нужны деньги.



- Налоговый кодекс напрямую не содержит запрета на неоднократное в течение календарного года обращение физического лица в налоговый орган за получением уведомления о подтверждении права на получение социального налогового вычета у работодателя, - говорит Раиса Бадмаева.



Возможность многократного обращения актуальна тем, что людям дали право вернуть деньги за лекарства, купленные не только для себя, но и для супруги, супруга, детей (до 18 лет, в т. ч. усыновленных), родителей, а также подопечных (тоже до 18 лет).



Родство необходимо подтверждать документально.



- В случае приобретения медикаментов для супруга необходимо представить свидетельство о браке. В случае приобретения медикаментов для родителей и детей - свидетельство о рождении, - отмечает представитель налоговой службы Раиса Бадмаева.



В качестве завершения скажем, что на лекарства за год можно потратить сколько угодно, но возврату подлежит сумма не более 15600 рублей. Конечно, есть и другие условия. Не сказать, что государство проявило феерическую щедрость по отношению к болеющим, но при нынешней кризисной жизни людям лучше вернуть в свой кошелек хотя бы 15600, чем ничего.



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: russianstock.ru

