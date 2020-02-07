Владелец ИНК оказался хозяином 860 гектаров земли на Байкале

Бенефициар «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) Николай Буйнов оказался владельцем крупного земельного участка на берегу Байкала в Бурятии, право собственности на который оспаривает природоохранная прокуратура, сообщает «Интерфакс».
Как отмечается в материалах Баргузинского райсуда Бурятии, речь идет об участке площадью 860 гектаров на восточном побережье озера. Иск о незаконности формирования такого участка на Байкале Восточно-Байкальская природоохранная прокуратура подала в августе 2019 года в Баргузинский райсуд Бурятии, однако в ноябре суд отказал в его удовлетворении. Сейчас надзорное ведомство оспаривает решение в апелляционном порядке в Верховном суде Бурятии.
Согласно решению Баргузинского суда, в 2015 году Буйнов приобрел 33 земельных участка у физлиц, а затем еще 12. Годом позднее владелец объединил их в один участок, общая площадь составила почти 860 гектаров. Прокуратура сочла, что он проходит вдоль береговой линии, а последняя предназначена для общего пользования. Ведомство также посчитало, что участки относятся к землям водного фонда. Однако суд указал, что Росводресурсы не завершили работы по определению местоположения береговой линии на Байкале, а потому отнести участок к землям водного фонда не представляется возможным. На этом основании суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска «о признании отсутствующим право собственности» Буйнова на участок и возвращении земли в федеральную собственность.
«Компания (ИНК - ИФ) не имеет никакого отношения к этому делу. Это личный проект Николая Буйнова, который направлен на изучение и сохранение Байкала и прилегающих территорий. Проект носит некоммерческий характер. В настоящее время совместно с Забайкальским национальным парком ведутся консультации о создании парка эндемических культур растений озера Байкал», - сообщил «Интерфаксу» представитель Буйнова.
Собеседник агентства уточнил, что участок приобретен на законных основаниях у частных лиц, что подтверждено решением Баргузинского районного суда. Он также отметил, что на участке с 1937 года работал рыболовецкий колхоз.
«В 1993 году была проведена приватизация этих земель, что подтверждено решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 2006 года», - добавил представитель Буйнова.
Как сообщал «Номер один»
, природоохранная прокуратура оспаривает права крупного иркутского предпринимателя (имя не называлось) на 860 гектаров земель на побережье озера Байкал в Бурятии. В состав спорных земель вошли, в том числе, водно-болотные угодья, акватории реки Исток, озера Малый Арангатуй и Чивыркуйского залива Байкала, его береговая полоса.
ООО «Иркутская нефтяная компания
» объединяет компании, занимающиеся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 48 лицензионном участке в Восточной Сибири. Основной добывающий актив ИНК - Ярактинское месторождение в Иркутской области. Основным владельцем ИНК является Буйнов.
Фото: baikalproc.ru
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