07.02.2020
Владелец ИНК оказался хозяином 860 гектаров земли на Байкале

Владелец ИНК оказался хозяином 860 гектаров земли на Байкале

Байкальская межрегиональная прокуратура требует вернуть эти земли государству

Бенефициар «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) Николай Буйнов оказался владельцем крупного земельного участка на берегу Байкала в Бурятии, право собственности на который оспаривает природоохранная прокуратура, сообщает «Интерфакс».

Как отмечается в материалах Баргузинского райсуда Бурятии, речь идет об участке площадью 860 гектаров на восточном побережье озера. Иск о незаконности формирования такого участка на Байкале Восточно-Байкальская природоохранная прокуратура подала в августе 2019 года в Баргузинский райсуд Бурятии, однако в ноябре суд отказал в его удовлетворении. Сейчас надзорное ведомство оспаривает решение в апелляционном порядке в Верховном суде Бурятии.

Согласно решению Баргузинского суда, в 2015 году Буйнов приобрел 33 земельных участка у физлиц, а затем еще 12. Годом позднее владелец объединил их в один участок, общая площадь составила почти 860 гектаров. Прокуратура сочла, что он проходит вдоль береговой линии, а последняя предназначена для общего пользования. Ведомство также посчитало, что участки относятся к землям водного фонда. Однако суд указал, что Росводресурсы не завершили работы по определению местоположения береговой линии на Байкале, а потому отнести участок к землям водного фонда не представляется возможным. На этом основании суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска «о признании отсутствующим право собственности» Буйнова на участок и возвращении земли в федеральную собственность.

«Компания (ИНК - ИФ) не имеет никакого отношения к этому делу. Это личный проект Николая Буйнова, который направлен на изучение и сохранение Байкала и прилегающих территорий. Проект носит некоммерческий характер. В настоящее время совместно с Забайкальским национальным парком ведутся консультации о создании парка эндемических культур растений озера Байкал», - сообщил «Интерфаксу» представитель Буйнова.

Собеседник агентства уточнил, что участок приобретен на законных основаниях у частных лиц, что подтверждено решением Баргузинского районного суда. Он также отметил, что на участке с 1937 года работал рыболовецкий колхоз.

«В 1993 году была проведена приватизация этих земель, что подтверждено решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 2006 года», - добавил представитель Буйнова.

Как сообщал «Номер один», природоохранная прокуратура оспаривает права крупного иркутского предпринимателя (имя не называлось) на 860 гектаров земель на побережье озера Байкал в Бурятии. В состав спорных земель вошли, в том числе, водно-болотные угодья, акватории реки Исток, озера Малый Арангатуй и Чивыркуйского залива Байкала, его береговая полоса.

ООО «Иркутская нефтяная компания» объединяет компании, занимающиеся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 48 лицензионном участке в Восточной Сибири. Основной добывающий актив ИНК - Ярактинское месторождение в Иркутской области. Основным владельцем ИНК является Буйнов.

Фото: baikalproc.ru
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