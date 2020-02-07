«Бурятмяспром» может войти в ТОР «Бурятия» со своим проектом

Возможность формирования агропромышленного технопарка на площадке крупнейшего на Дальнем Востоке мясокомбината ООО «Бурятмяспром» обсудили Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков России в числе вариантов создания индустриальных парков и технопарков в Бурятии, сообщила пресс-служба АНО АПИ.
Как пояснил представитель АНО АПИ Булат Урбазаев на встрече с первым заместителем Ассоциации кластеров и технопарков Михаилом Лабудиным, агропромышленный технопарк сможет войти в ТОР «Бурятия». Он заметил, что ранее возможность создания агропромышленного технопарка обсуждалась с руководством «Бурятмяспрома» и получила одобрение генерального директора предприятия Александра Ивахинова.
«Бурятмяспром» претендует на получение статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия». Компания намеревается реализовать инвестиционный проект по строительству цеха по производству консервной банки, информировала ранее Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).
Как сообщал «Номер один»,
директор управляющей компании ТОР «Бурятия» Тимур Будаев летом прошлого года посетил площадку потенциального резидента и осмотрел имеющиеся строения для возможной реализации нового инвестиционного проекта, сопутствующего основному производству. «Это очень интересный проект, который отвечает всем критериям вхождения в ТОР «Бурятия» и направлен на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности республики, - отметил директор ООО «УК ТОР «Бурятия» Тимур Будаев. - Управляющая компания со своей стороны окажет весь комплекс услуг для инвестора. Сейчас мы помогаем потенциальному инвестору подготовить комплект документов для реализации инвестиционного проекта».
В целом проект «Бурятмяспрома» по строительству и модернизации мясоперерабатывающего комплекса «Улан-Удэнский мясокомбинат» оценивается в е 2 млрд рублей
Сейчас восемь компаний планируют получить статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия». Подготовлены четыре заявки на включение в ТОР: проект на 6 млрд рублей Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, который планирует запустить производство мешочной крафт-бумаги, проект компании «Курорты Бурятии» по строительству и реконструкции курорта Горячинск с объемом инвестиций 373,4 млн рублей. Также речь идет о проекте местной компании «Бурятмяспром», он предусматривает создание линии производства консервных банок с объемом инвестиций 125 млн рублей. Еще один проект - по строительству тепличного комплекса в городе Гусиноозерск на сумму более 2,8 млрд рублей.
Кроме того, планируется подготовка следующих проектов: создание круглогодичного детского спортивного центра стоимостью 500 млн рублей, строительство завода по производству технических газов - кислорода, аргона, азота и медицинского кислорода (размер инвестиций составляет 1 млрд рублей). Следующий проект стоимостью 100 млн рублей - увеличение объемов производства фанеры на одном из местных предприятий. Еще один проект - производство экологически чистого биологического топлива, получаемого из древесных отходов (пеллетов) с привлечением иностранного капитала, размер инвестиций - 200 млн рублей. В основном речь идет о российских инвесторах, но также присутствуют и инвесторы из Монголии.
ТОР «Бурятия»
создана в июне 2019 года, якорными определены два резидента, которые намерены построить крупное птицеводческое предприятие в Кабанском районе и транспортно-логистичечкий комплекс в Кяхтинском районе республики. Общая сумма инвестиций по этим проектам - около 6 млрд рублей, планируется создать не менее 870 рабочих мест.
Фото: burmp.ru
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