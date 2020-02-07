В Улан-Удэ защитили дипломы студенты-авиастроители ВСГУТУ

Из 14 представленных работ девять оценены на «отлично», еще пять – получили оценку «хорошо»

Выпускники кафедры «Самолето- и вертолетостроение» очного и заочного отделения ВСГУТУ защитили дипломные проекты по практически значимым для Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) темам. Все новоиспеченные специалисты заочного и очного отделений уже успели попробовать себя в роли работников авиазавода, приобрести профессиональные навыки и стаж, сообщила пресс-служба У-УАЗ.«Больше всего хочется поблагодарить за сегодняшнюю защиту преподавательский состав кафедры, они сумели организовать процесс обучения специалистов, подготовку дипломов на высоком уровне и продемонстрировали глубокое понимание проблем, реально стоящих перед предприятием», – отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.Заведующий кафедрой «Самолето- и вертолетостроения» Боирис Зангеев подчеркнул важность момента: «Очень ответственный процесс, когда рождается инженер. Сегодня оценивается результат нашей пятилетней работы».Аттестационная комиссия отметила проекты, связанные с развитием аддитивных технологий, с возможностью применения деталей, сделанных этим методом в конструкции вертолета. В формате живого обсуждения проходила защита работы, связанная с технологиями монтажа технологической оснастки. В ней было практически продемонстрировано новое слово в области проектирования стапельной оснастки и её изготовления по новой технологии. Отмечен проект, связанный с разработкой кондиционера в конструкции вертолета, который уже изготовлен, испытан и поставлен покупателю авиационной техники предприятия.По результатам защиты дипломных проектов, из 14 представленных работ 9 оценены на «отлично», еще 5 – получили оценку «хорошо». Двум выпускникам будет вручен диплом с отличием.На протяжении девятнадцати лет кафедра «Самолето- и вертолетостроения» (СВС) ВСГУТУ и Улан-Удэнский авиационный завод взаимодействуют в сфере образования, переподготовки и трудоустройства специалистов для вертолетной отрасли. Кафедра является основным поставщиком инженерно-технических и управленческих кадров для предприятия. За 19 лет существования кафедры было выпущено 137 специалистов, из которых более 100 работают на У-УАЗ.Фото: У-УАЗ