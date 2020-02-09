Жителям Улан-Удэ показали редких кошек

Владельцы четвероногих необычных пород провели юбилейную выставку

Мероприятие состоялось 8 февраля в помещении торгового центра Capital Mall. Посетители могли посмотреть кошек редких, порой экзотических пород, а также других животных – декоративных грызунов и хорька. В рамках выставки прошли различные конкурсы и шоу.- Хочу заметить, это юбилейная пятнадцатая выставка кошек. Проводит ее клуб, созданный в Улан-Удэ под эгидой международной фелинологической ассоциации «Клуб любителей кошек «Муу»». Заявлено несколько пород: «британцы», «шотландцы», «мэйн-куны». Эксперты оценивают качество, внешний вид каждой породы. Кроме того, на эту выставку кошек мы пригласили «мышек». Зрителям были представлены морские свинки, джунгарские хомяки, белочки дегу. Надо понимать, что это многообразие животных, которые любимы и живут в наших семьях, - прокомментировала ведущая мероприятия Надежда Содбоева.В конкурсе приняли участие любители редких кошек, многие из них владеют целыми питомниками и занимаются профессиональным разведением. Они предостерегают от приобретения редких пород через популярные сайты объявлений: несведущему человек могут продать животное, имеющее лишь поверхностное сходство.Можно добавить, на выставке было много посетителей, особенно детей. Следующее подобное мероприятие клуб намечает на апрель.Василий Тараруев, для "Номер один"Фото автора