Ростех подписал дорожную карту локализации производства Ка-226Т в Индии

В проекте участвует У-УАЗ, который выпустит 60 вертолетов и займется поставкой техкомплектов Ка-226Т для Индии



Холдинг «Вертолеты России» (Ростех) в рамках международной выставки Defexpo 2020 подписал с российско-индийским предприятием Indo-Russian Helicopters Limited (IRHL) дорожную карту по локализации производства вертолета Ка-226Т в Индии, сообщает сайт Ростеха.



Документ определяет основные этапы и сроки организации производства вертолета Ка-226Т и его агрегатов в Индии относительно даты подписания соответствующего контракта. В частности, в дорожной карте отражены сроки подготовки в Индии производства, контрактации с поставщиками, передачи конструкторской документации, поставки технологического оснащения и машинокомплектов, обучения индийского персонала и других ключевых этапов проекта по локализации производства вертолета Ка-226Т в Индии.



«Подписанная сегодня дорожная карта станет основой для дальнейшего развития проекта локализации Ка-226Т в Индии после подписания контракта», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.







В зоне ответственности КумАПП остается производство и поставка ряда агрегатов для опытных и серийных вертолетов. В том числе, изготовление колонок и лопастей несущего винта. У-УАЗ берет на себя производство и поставку технологических комплектов для производства Ка-226Т на совместном предприятии в Индии, организацию гарантийного обслуживания вертолетов, обучение индийского летно-технического персонала в учебном авиационном центре в Улан-Удэ, а также содействие в подготовке производства комплектующих для Ка-226Т в Индии. У-УАЗ уже приступил к освоению производства Ка-226Т. Всего на площадке завода планируется изготовить 60 вертолетов.



Ка-226Т представляет собой двухдвигательный вертолет легкого класса, построенный по соосной схеме. Вертолет обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. Летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе. Ка-226Т полностью создан с использованием цифровых технологий, став первой машиной в отечественном вертолетостроении, разработка которого полностью велась в виртуальном пространстве без использования бумажных носителей. Это позволило в два раза снизить риски и затраты как на саму разработку вертолета, так и на внесение изменений при последующей модернизации машины.



Фото: rostec.ru Холдинг «Вертолеты России» (Ростех) в рамках международной выставки Defexpo 2020 подписал с российско-индийским предприятием Indo-Russian Helicopters Limited (IRHL) дорожную карту по локализации производства вертолета Ка-226Т в Индии, сообщает сайт Ростеха.Документ определяет основные этапы и сроки организации производства вертолета Ка-226Т и его агрегатов в Индии относительно даты подписания соответствующего контракта. В частности, в дорожной карте отражены сроки подготовки в Индии производства, контрактации с поставщиками, передачи конструкторской документации, поставки технологического оснащения и машинокомплектов, обучения индийского персонала и других ключевых этапов проекта по локализации производства вертолета Ка-226Т в Индии.«Подписанная сегодня дорожная карта станет основой для дальнейшего развития проекта локализации Ка-226Т в Индии после подписания контракта», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Напомним , этот проект впрямую касается Бурятии. Министерство по корпоративным вопросам правительства Индии в 2017 году учредило индийско-российское акционерное общество по производству вертолетов, что ознаменовало формальное создание совместного предприятия между Hindustan Aeronautics Limited, «Вертолетами России» и «Рособоронэкспортом». В России вертолеты Ка-226Т будут производиться на двух предприятиях - в Кумертау и Улан-Удэ. «Вертолеты России» создают дублирующее производство вертолета Ка-226Т на Улан-Удэнском авиационном заводе. Это сделано в целях скорейшего выполнения межправительственного соглашения по производству и поставке Индии этого новейшего легкого вертолета. Кумертауское авиационное предприятие (КумАПП) будет работать в кооперации с Улан-Удэнским авиазаводом по проекту Ка-226Т для Индии, а также сохранит полный цикл сборки этого вертолета для госструктур РФ, гражданских эксплуатантов и инозаказчиков.В зоне ответственности КумАПП остается производство и поставка ряда агрегатов для опытных и серийных вертолетов. В том числе, изготовление колонок и лопастей несущего винта. У-УАЗ берет на себя производство и поставку технологических комплектов для производства Ка-226Т на совместном предприятии в Индии, организацию гарантийного обслуживания вертолетов, обучение индийского летно-технического персонала в учебном авиационном центре в Улан-Удэ, а также содействие в подготовке производства комплектующих для Ка-226Т в Индии. У-УАЗ уже приступил к освоению производства Ка-226Т. Всего на площадке завода планируется изготовить 60 вертолетов.представляет собой двухдвигательный вертолет легкого класса, построенный по соосной схеме. Вертолет обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. Летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе. Ка-226Т полностью создан с использованием цифровых технологий, став первой машиной в отечественном вертолетостроении, разработка которого полностью велась в виртуальном пространстве без использования бумажных носителей. Это позволило в два раза снизить риски и затраты как на саму разработку вертолета, так и на внесение изменений при последующей модернизации машины.Фото: rostec.ru