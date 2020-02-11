Прокуратура наказала мэрию Улан-Удэ за плохую уборку снега

Председатель КГХ получил прокурорское представление





Прокуратура совместно с сотрудником Госавтоинспекции проверила, как чиновники мэрии Улан-Удэ содержат улицы города в зимний период.

«В нарушение ГОСТа комбинатом по благоустройству Улан-Удэ остановочные пункты и пешеходные переходы не были очищены от снежных валов. Вдоль магистральных улиц не производилась своевременная уборка снега», рассказали об итогах проверки в надзорном ведомстве.







Как сообщили в прокуратуре Бурятии, из-за ненадлежащего содержания улично-дорожной сети зафиксировано два ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями.После проверки директору Комбината по благоустройству Улан-Удэ и председателю Комитета городского хозяйства объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. Председателю КГХ внесено представление, которое удовлетворено, три должностных лица мэрии привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»