Адвокаты Кушиташвили показали, как росгвардеец сам сломал себе нос

По версии защиты, бурятский боксер не прикасался к сотруднику правоохранительных органов.





В ходе судебного процесса по делу двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили адвокаты спортсмена продемонстрировали доказательство невиновности их подзащитного.



По версии обвинения, Кушиташвили ударил бойца Росгвардии и сломал ему нос. Защита считает, что это росгвардеец напал на Георгия, но, благодаря быстрой реакции спортсмена, сотрудник правопорядка влетел в стену и сам нанес себе увечья.

- Мы сейчас рассматриваем тот инцидент, который произошел на Фрунзенской набережной. Рассматриваем ее, основываясь на показаниях моего подзащитного Георгия, основываясь на показаниях свидетелей, основываясь на показаниях тех людей, которые видели эту ситуацию. Задержание происходит следующим образом: вот есть передо мной предполагаемый преступник, я пытаюсь его задержать. Изначально я провожу захват, после этого в классике я наношу расслабляющий удар коленом в живот, либо в пах, либо в верхнюю часть стопы. И произвожу такое действие - завожу руку за спину и все. Он его не ударил, не коснулся, он просто сделал шаг в сторону, после чего сотрудник Росгвардии, а его вес составляет 115 кг, по инерции кидается на стену и разбивает себе нос. Вот что произошло там на самом деле. Это подтверждается показаниями свидетелей, - рассказал адвокат боксера Александр Дегтерев.

Напомним, Георгий Кушиташвили попал в криминальные сводки 2 февраля, сенсационную новость о задержании именитого боксера из Бурятии мгновенно растиражировали все СМИ и телеграмм-каналы. Инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Кушиташвили и его друга, боксера Овика Оганисяна остановили для проверки документов. После этого спортсмены набросились на росгвардейца и сломали ему нос.

Георгий Кушиташвили родился в Бичуре, Живет и тренируется в Одинцово (Московская область). Чемпион России 2015 года в категории до 81 кг. Бронзовый призёр чемпионата России 2016 года. Кушиташвили — чемпион России 2018 года в весовой категории до 81 килограмма. 24-летний спортсмен входит в состав сборной России.