Гусиноозерская ГРЭС в прошлом году снизила выработку электроэнергии

Отпуск теплоэнергии вырос с увеличением общего потребления тепла населением и предприятиями Гусиноозерска



В 2019 году выработка электроэнергии Гусиноозёрской ГРЭС уменьшилась на 12,4% по сравнению с аналогичным показателем 2018г ода и составила 4,45 млрд кВт*ч (в 2018 году – 5,081млрд кВт*ч), сообщила пресс-служба предприятия, входящего в состав АО «Интер РАО – Электрогенерация» (холдинг «Интер РАО»).



Снижение выработки электроэнергии обусловлено работой станции согласно диспетчерскому графику и изменением состава и загрузки оборудования. Коэффициент использования установленной мощности уменьшился с 48,74% до 42,69%.



Отпуск теплоэнергии составил 242,3 тыс Гкал, что на 2,8% выше, чем в 2018 году (235,6 тыс Гкал). Рост отпуска теплоэнергии объясняется увеличением общего потребления со стороны населения и предприятий Гусиноозерска.



На Гусиноозерской ГРЭС в 2019 году, в соответствии с графиком ремонтов генерирующего оборудования, выполнены текущие ремонты энергоблоков № 1, 2, 3, 5, 6, средний ремонт энергоблока №4, капитальный ремонт энергоблока №1.



На выполнение природоохранных мероприятий в 2019 году Гусиноозерская ГРЭС направила около 28,5 млн руб. В том числе - на ремонт золоулавливающего оборудования, проведение мониторинга по воздействию филиала на окружающую среду, на ремонт откосов золошлакоотвалов (ЗШО). В целях сохранения водных биоресурсов произведен запуск около 50 тыс молоди сазана в озеро Гусиное.



«В прошедшем году станция надежно обеспечивала потребителей региона электроэнергией и теплом. На предприятии проведен капитальный ремонт первого, средний ремонт четвертого энергоблоков. Текущие ремонты проводились без отклонений от графика и с необходимым качеством», – отметил директор Гусиноозерской ГРЭС Максим Человечкин.



Фото: facebook.com/NovostiGoGres

