Глава Бурятии посетил жертву пьяного пристава

Глава Бурятии посетил в больнице женщину, пострадавшую в результате наезда «Лексуса», которым управлял высокопоставленный судебный пристав
. Как уже сообщал «Номер один», в результате ДТП женщине ампутировали ногу.
«Сегодня неожиданно приехал к нам глава Цыденов. Все в шоке были, думали проверка, а оказалось, что приехал к пострадавшей в ДТП с приставом, которой ампутировали ногу. Сказал ей, что поможет в дальнейшей реабилитации и по жизни в целом», написал в паблике «Аноним 03» анонимный пользователь.
Напомним, поздним вечером 8 февраля 56-летний водитель «Лексуса» во дворе дома по ул. Октябрьской сбил двух женщин. Одна из них пострадала особенно сильно: внедорожник буквально припечатал ее к бетонному блоку. В результате врачам пришлось ампутировать женщине ногу.
За рулем «Лексуса» находился руководитель одного из подразделений УФССП Бурятии, 56-летний Базыр Батуев. Освидетельствование показало, что он был пьян (0.66 мг/л.). В отношении водителя возбуждено уголовное дело
по статье 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Фото: «Аноним 03»
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