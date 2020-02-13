Маршрутчики Улан-Удэ могут возить горожан по 28 рублей

Минимальная цена тарифа на проезд в маршрутках Улан-Удэ должна быть не менее 28 рублей. Об этом заявил накануне на отчетно-выборной конференции профсоюза автотранспортников Бурятии его председатель Игорь Сластин.
По его словам, такая оценка учитывает ежегодную инфляцию в 4%. «Кроме того с 1 июня 2020 года, вступает в силу ряд законопроектов, которые несут за собой значительные дополнительные затраты на содержание автобуса (тахографы, кассовые аппараты, ЭРА ГЛОНАСС и др.). Это значительно увеличит отток и автобусов и водителей (за 2019 год с городских маршрутов ушло более 300 пассажирских транспортных средств с водителями). Между тем, затраты на вновь приобретаемое оборудование не заложены в расчеты тарифа по сравнению с 2016 годом, когда в последний раз повышались цены на проезд»,- цитирует профлидера сайт Объединения организаций профсоюзов Бурятии.
«В этом году профсоюз автотранспортников, организовал подачу документов в городской Комитет экономического развития, вопрос тарифов обсуждался на круглом столе с участием руководителей города, на заседании городского Совета общественности, во всех средствах массовой информации, – сказал Игорь Сластин. - Нам казалось, найдено определенное понимание, как со стороны властных структур, так и со стороны жителей города. Устно нас заверили, что вопрос о повышении тарифа будет рассмотрен на сессии горсовета в феврале 2020 года. Но, к сожалению этого не произошло».
При этом, одной из главных задач по созданию условий для работы перевозчиков отраслевой профсоюз считает организацию в Улан-Удэ спецполос для движения пассажирского транспорта. «Этот вопрос впервые мы подняли в 2017 году. Реакция городских властей сводилась к тому, что "у нас не Москва, у нас это невозможно". Это мнение существует в администрации города и сегодня, а то, что автобус простаивает в транспортных пробках по 1,5 – 2 часа никого не беспокоит. Внедрение спецполосы не ставило бы так остро вопрос и о тарифе на проезд», - подчеркнул Сластин.
Кроме того, он обрисовал признаки кризиса в сфере городских пассажирских перевозок. «За последние три года количество автобусов, работающих на городских пассажирских перевозках сократилось практически на 10%, прекратили работать маршруты № 63, № 42, № 36, на маршрутах № 28, № 64 на линии работает по два-три автобуса, увеличился интервал движения. Началось массовое увольнение водителей на маршрутах обслуживающих отдаленные поселки №№ 3, 4, 19, 23, 33, 46, 55, 59, 77, 82, 100 и др. Даже на маршрутах, обслуживающих центральную часть города, возникают проблемы нехватки автобусов в «час пик». Из-за отсутствия водителей прекратилось обновление пассажирского транспорта среди индивидуальных предпринимателей и частных предприятий пассажирского транспорта. Владельцы транспортных средств выпуска 2014–2018 годов выставляют автобусы на продажу в связи с нерентабельностью, большинство из них продаются в соседние регионы из-за низкого спроса в Улан-Удэ», - рассказал глава отраслевого профсоюза.
Он отметил и то, что в настоящее время ощущается острая нехватка водителей пассажирских транспортных средств категории «Д», не говоря уже об опыте и стаже работы на пассажирских перевозках. Большинство профессиональных водителей переходят на работу в другие регионы, где они более востребованы и там созданы благоприятные условия.
Напомним
, в ноябре прошлого года перевозчики заявили, что в Улан-Удэ пора повышать тариф на проезд в маршрутках, и объяснили это тем, что себестоимость составляет 41 рубль. Позже состоялось заседание общественного совета, где председатель профсоюза перевозчиков Игорь Сластин сообщил, что приемлемый тариф - 28 рублей днем и 30 – вечером. Тогда сразу 11 перевозчиков подали документы на установление нового тарифа в 41 рубль. Обоснованной предприниматели считают цену в 80 рублей, при этом обосновывать решили только половину этой суммы. Предложение поступило на рассмотрение в Комитет по экономическому развитию, у перевозчиков были запрошены дополнительные документы, которые они должны были предоставить до 29 декабря прошлого года. Однако эти материалы так и не поступили в муниципалитет. В итоге вопрос подвешен. Вчера на заседании профильного комитета горсовета было заявлено, что повышения цены на проезд в маршрутках в ближайшее время не будет, сообщили в пресс-службе представительного органа.
К слову, водители выступают сейчас уже за нерегулируемые тарифам. В мэрии настаивают на оптимизации маршрутной сети и готовы провести для этого специальное исследование. Спор между перевозчиками и городскими властями, конечно, интересный, но кризис в городских перевозках развивается очень быстро. Становится практически невозможно уехать (как минимум, комфортно, а вечером - в принципе) в отдаленные микрорайоны. Явно перегружены и многие другие направления. Это очевидно всем, кто пользуется этим видом транспорта. Поэтому затянувшийся торг по этому вопросу становится явно неуместным. Пора принимать решения.
Добавим, пока в Улан-Удэ городские маршруты обслуживает 1371 автобус. При этом 78% - это частные перевозчики, у которых недостаточно средств на приобретение современных автобусов, их ремонт и обслуживание. Не лучше обстоит ситуация и у МУП «Городские маршруты», чей автопарк не обновлялся 11 лет.
Фото: «Номер один»
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