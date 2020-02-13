В 2019 году государству вернулось 900 гектаров побережья Байкала

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура подвела итоги работы в прошлом году



Сотрудники Байкальской межрегиональной приодоохранной прокуратуры вернули в прошлом году в государственную более 900 гектаров земель на побережье Байкала. В том числе и на особо охраняемых природных территориях.



Об этом сообщил межрегиональный прокурор Сергей Зенков, который накануне выступил с докладом на коллегии прокуратуры, где подводились итоги работы за 2019 год, говорилось о приоритетах, планах, сложностях и путях их решения, сообщили в пресс-службе надзорного органа.



По итогам проверки законности эксплуатации очистных сооружений по настоянию прокуратуры в бюджет Иркутской области заложено свыше 580 млн рублей на проектирование, ремонт и реконструкцию очистных сооружений. В Бурятии аналогичная работа совместно с прокуратурой республики позволила заложить в бюджет на этот год более 90 млн рублей.



За год пресечено почти 5, 5 тыс нарушений закона, для восстановления экологического порядка предъявлено свыше 2000 мер прокурорского реагирования, 575 лиц понесли административное и дисциплинарное наказание, по материалам проверок возбуждено 26 уголовных дел. В том числе - по должностным преступлениям, с особо крупным ущербом. По искам в бюджеты взыскано свыше 74 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного окружающей среде.



Во взаимодействии с территориальными прокурорами проверено более 1000 правовых актов и их проектов в сфере охраны природы, треть из них доработана по замечаниям прокуроров, 232 акта приведены в соответствие с федеральным законодательством.



По результатам проведенной работы можно говорить, например, о положительных переменах ситуации в защитных и водоохранных лесах, как со стороны Иркутской области, так и со стороны Бурятии.



Фото: baikalproc.ru

