Икона Селенгинского полка будет выставлена в Москве

В Москве впервые будет представлена реликвия Национального музея Бурятии – икона Печерской Божьей матери с предстоящими Преподобными Антонием и Феодосием Киево-Печерскими, сообщили в дирекции музея.
Музей-панорама «Бородинская битва» (Москва) 23 февраля откроет выставку «Полковая святыня. Из истории Селенгинского полка» при участии Государственного военно-исторического архива, Центрального музея Вооруженных сил РФ, Национального музея Бурятии и частных коллекций.
В год 165-летия героической обороны Севастополя музей-панорама расскажет об удивительной судьбе одного из старейших полков русской армии – 41-го пехотного Селенгинского полка, чья история неразрывно связана с событиями Отечественной войны 1812 года, с Крымской войной 1853-1855 годов, а также другими военными конфликтами XIX века. В экспозиции также представлены отреставрированные фрагменты знаменитой художественной панорамы Франца Рубо «Оборона Севастополя», которая была создана к 50-летию Крымской войны. В 1905 году ветераны, защищавшие Севастополь, были первыми посетителями этой панорамы. В середине XX века панорама практически была утрачена. Только сейчас будет возможность увидеть спасенные фрагменты грандиозного полотна. Выставка будет открыта до 27 мая 2020 года. (Возрастная категория: 12+)
41-й пехотный Селенгинский полк в 1812 году защищал Смоленск, отражая атаки неприятеля на Бородинском поле, участвовал в знаменитой ночной атаке на лагерь французов у села Тарутина, в сражении под Малоярославцем. А затем - дошел до Франции. Во время Крымской войны 1854 года Селенгинский полк участвовал в Инкерманском сражении, после - защищал Севастополь, построив также вошедший в историю Селенгинский редут. В 14 братских могилах Севастополя захоронены 2,8 тыс солдат этого полка. Имя Селенгинского пехотного полка есть в Георгиевском зале Кремля, улица его имени есть и в Севастополе.
Икона полка написана неизвестным художником в первой половине XIX века и сопровождала полк в военных походах, о чем свидетельствует простреленный лик одного из изображенных на ней святых - Преподобного Феодосия. По оценке его специалистов, образ интересен еще и тем, что не укладывается в школы иконописи 19-го века. Есть версия, что икону написал кто-то из солдат Селенгинского полка. Причем, чуть позже, когда полк передал ее жителям забайкальского города-крепости Селенгинск, где по указу императора Павла Первого с 1796 года шло его формирование, появилась красивая легенда. Согласной этой легенде, образ найден в Инкерманском монастыре под Севастополем. Его кельи-пещеры считаются прибежищем первых христиан в Крыму и связаны с именем сосланного в них властями Рима святого священномученика Климента, которого рукоположил в папство сам апостол Петр. Так или иначе, но икона долгое время хранилась в Покровской церкви Селенгинска и уцелела в эпоху воинствующего атеизма, попав в музейные фонды.
Фото: diorama.ru
, Национальный музей Бурятии и spravka.sevas.com
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