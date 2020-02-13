13.02.2020
В Бурятии оружейный магазин без разрешения хранил казачьи шашки

В Бурятии оружейный магазин без разрешения хранил казачьи шашки

Директор торговой точки оштрафован

Сотрудники лицензионного-разрешительного Управления Росгвардии Бурятии выявили нарушения правил оборота оружия в Кабанском районе.

«В ходе проверки оружейных магазинов в одном из них обнаружено холодное клинковое оружие – ножи и казачьи шашки без соответствующего разрешения на хранение. Изъято 8 единиц клинкового оружия», сообщили в ведомстве.


За нарушение закона «Об оружии» директор торгового предприятия привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Фото: Росгвардия Бурятии

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