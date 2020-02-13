В День святого Валентина мужья обходятся дешевле всех

Только для одного из ста россиян «день влюбленных» - повод для дорогого подарка



Судя по тому, что только для одного из ста россиян День святого Валентина — повод для дорогого подарка, этот праздник, если и сохраняет свои позиции среди прочих поводов потратить деньги на подарки, то только среди пар, находящихся в периоде ухаживаний.



Подарки на 14 февраля у россиян, находящихся в «конфетно-букетном» периоде отношений, дороже, чем у россиян, состоящих браке. Средний чек на подарок девушке на День святого Валентина — 3000 руб, жене — 2500 руб, парню — 1900 руб, мужу — 1400 руб. Те мужчины, кто пока не отвел своих дам под венец, подарки получат дороже, чем в прошлом году.



Стоимость подарка девушке не изменилась. А вот подарки мужьям и женам стали дешевле, сообщает результаты своего исследования сервис по поиску работы



Фото: pixabay.com Судя по тому, что только для одного из ста россиян День святого Валентина — повод для дорогого подарка, этот праздник, если и сохраняет свои позиции среди прочих поводов потратить деньги на подарки, то только среди пар, находящихся в периоде ухаживаний.Подарки на 14 февраля у россиян, находящихся в «конфетно-букетном» периоде отношений, дороже, чем у россиян, состоящих браке. Средний чек на подарок девушке на День святого Валентина — 3000 руб, жене — 2500 руб, парню — 1900 руб, мужу — 1400 руб. Те мужчины, кто пока не отвел своих дам под венец, подарки получат дороже, чем в прошлом году.Стоимость подарка девушке не изменилась. А вот подарки мужьям и женам стали дешевле, сообщает результаты своего исследования сервис по поиску работы Superjob , который по заказу журнала «КоммерсантЪ Деньги» выяснил у россиян, на какой праздник следует дарить своей второй половине самый дорогой подарок и кого они будут поздравлять с Днем святого Валентина. У респондентов, состоящих в браке или романтических отношениях, узнавали, сколько денег они планируют потратить на подарки 14 февраля.Фото: pixabay.com