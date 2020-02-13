В Чите знают правильную тактику лечения коронавируса

Медики Забайкалья справились с коронавирусом, выбрав правильную тактику лечения. Об этом завил глава краевого минздрава Валерий Кожевников.
«Наши инфекционисты правильно подобрали тактику лечения, благодаря своевременным рекомендациям специалистов высшей школы Читинской государственной медицинской академии и рекомендациям министерства здравоохранения РФ пациент пошел на поправку. Ситуацию ежедневно находилась под контролем Роспотребнадзора. Сейчас угрозы для жизни и здоровья Вань Юньбиня нет. По результатам двух отрицательных анализов он полностью здоров, выписан из стационара. Для окружающих опасности не представляет», - цитирует министра здравоохранения официальный портал Забайкальского края.
Вань Юньбинь, прибывший из Китая, находился на лечении в краевой клинической инфекционной больнице с лабораторно подтвержденным диагнозом – новый тип коронавирусной инфекции.
«На момент госпитализации у мужчины имелись клинические признаки острой респираторной инфекции и эпидемиологический анамнез. Он был изолирован в отдельный бокс, согласно санитарным нормам и правилам», - сказал главный врач краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук. Как сообщал «Номер один»
, заболевание у гражданина Китая протекало в легкой форме.
Напомним, в Забайкалье действует временный ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех государственных структур. Организован централизованный сбор российских граждан на китайской территории. При каждой районной больнице организованы ситуационные штабы, которые контролируют эпидобстановку на своей территории, также ведется сбор текущей информации о наличии необходимости лекарственных препаратов, загруженности коечного фонда, мерах профилактики.
Фото: 75.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?