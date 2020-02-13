В Улан-Удэ пройдет большой фестиваль современных танцев

В нем примут участие 1200 человек из России и Европы от Москвы и Санкт-Петербурга, до Амстредама и Берлина



С 28 февраля по 1 марта в Улан-Удэ пройдет второй фестиваль современных танцев Baikal Dweezh Contest. Это одно из самых масштабных танцевальных событий на Дальнем Востоке с участием лучших танцоров России и Европы, сообщили в минкультуры Бурятии.



Как отмечают организаторы, в прошлом году в фестивале приняли участие 400 человек, а в этом ожидается в три раза больше - 1200 танцоров. Среди участников: танцевальные коллективы и хореографические школы Сибири и Дальнего Востока, независимые танцоры, творческая молодежь.



В этом году благодаря победе организатора фестиваля и директора школы танцев VMD studio Виктории Мункуевой в грантовом конкурсе молодежных инициатив, проходящем в рамках всероссийского молодежного форума «Таврида – Арт» в Крыму, танцевальный фестиваль удалось расширить. В его задачи входит создание условий для творческого роста и самореализации детей и молодежи; популяризация современной танцевальной культуры в Бурятии, Дальнем Востоке и Сибири; создание уникального танцевального бренда Бурятии и пропаганда здорового образа жизни.



Среди приглашенных гостей такие известные танцоры: David Mendez, Nikita Litvichenko, Marthe Vangeel (Берлин, Амстердам), участники проекта «Танцы на ТНТ» Ян Ninja, Изабелла Гречко, участница команды из Америки Chapkis Dance Family Агнесс Мхитарян, принцесса The Legendary House of Ninja Вероника Ninja и другие.



Трехдневный праздник танца пройдет в Русском драматическом театре и торгово-развлекательном центре «Пионер», а также в ночном клубе «Z club». Как и в прошлом году, фестиваль состоится при поддержке минкультуры Бурятии и Республиканского центра народного творчества.



В программе фестиваля: конкурс командных выступлений, 17 мастер-классов, судейские выходы от известных танцоров России и Европы.



Фото: minkultrb.ru

