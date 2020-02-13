Рейдерство районного масштаба?

Пекарню "Хлебодар", лихорадит от амбиций группы пайщиков



Социальное значимое предприятие - пекарню “Хлебодар”, - снабжающую хлебом и хлебобулочными изделиями население и бюджетные организации Бичурского района, лихорадит с первого рабочего дня 2020 года. Причина - постоянная смена генеральных директоров. Наблюдатели в Бичуре полагают, что это связано с конфликтной ситуацией в Бичурском райпо, которое является единственным учредителем “Хлебодара”, и даже высказывают мнение о возможности “рейдерского захвата”.



9 января коллективу пекарни было объявлено об увольнении генерального директора Татьяны Лумбуновой и назначении нового - Ирины Белокопытовой, которая является рядовым работником торговли и ранее не занимала руководящих должностей. При этом ее предшественницу даже не уведомили об увольнении, не ознакомили под роспись с приказом, не указали, по какой именно статье Трудового Кодекса она уволена. Поэтому она была восстановлена в занимаемой должности.



5 февраля стало известно, что Татьяну Лумбунову вновь уволили. Но и назначенная на ее место Ирина Белокопытова написала заявление об увольнении. В итоге на должность гендиректора “Хлебодара” был назначен пенсионер Махир Гасанов.



Шокированные столь скоропалительными переменами в руководстве предприятием работники пекарни обратились с коллективной жалобой в прокуратуру Бичурского района. По их мнению, происходящие события “нарушают нормальный режим работы", “создают неблагоприятный психологический климат в коллективе и могут привести к нарушению трудовых прав”.



Кроме того, работников “Хлебодара” беспокоит поступившее устное указание собирать выручку с торговых организаций и предпринимателей только наличными деньгами. Есть версия, что средства пекарни хотят использовать для латания финансовых брешей Бичурского райпо, счета которого арестованы за долги по налогам и сборам. Это противоречило бы Гражданскому Кодексу РФ, согласно которому учредитель имеет право лишь на долю прибыли дочернего предприятия, но не может посягать на его оборотные средства.



"Мы сильно тревожимся по поводу того, что у ООО “Хлебодар” скоро не будет средств на закуп муки и другого сырья, а значит, выполнения договорных обязательств перед бюджетными организациями: школами, детскими садами, другими социальными учреждениями. А также - на выплату заработной платы”, - написали работники пекарни в коллективной жалобе в прокуратуру Бичурского района.

Стоит также отметить, что ПК “Центральный рынок”, возглавляемый Татьяной Лумбуновой, осуществлял снабжение пекарни в Бичуре мукой и другим сырьем для хлебного и кондитерского производства в рамках антикризисного плана Буркоопсоюза по финансово-экономическому оздоровлению Бичурского райпо, оказавшегося в предбанкротном состоянии. Объем поставок за 2019 год составил свыше 5,3 млн рублей.



Однако реализации антикризисного плана уже долгое время противится группа пайщиков, многочисленными судебными исками и “альтернативными” собраниями фактически сделавшее Бичурское райпо неуправляемым. В качестве председателей его совета выступают одновременно два разных лица: Галина Иванова, полномочия которой подтверждены ЕГРЮЛ, и 66-летняя бизнесвумен Галина Зимирева. Последняя является единственным участником и генеральным директором ООО “Орион”, основной вид деятельности которого - розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива. Но есть еще и “производство хлеба и мучных кондитерских изделий”. Поэтому не исключено, что к кооперативной пекарне “Хлебодар” у Галины Зимиревой может быть свой особый экономический интерес.



Любопытно, что решение о смене руководства “Хлебодара” приняла председатель правления Бичурского райпо Оксана Истомина. Однако, согласно Уставу, назначение руководителей дочерних предприятий относится к исключительной компетенции совета, а вовсе не правления, которое является всего лишь исполнительным органом.



В связи с этим совет Бичурского райпо отменил решения, принятые Оксаной Истоминой, как "противоречащие принципу законности” и Уставу и приостановил ее полномочия в качестве председателя правления. А также - подтвердил полномочия генерального директора ООО “Хлебодар” Татьяны Лумубновой.



Нормализуется ли теперь работа социально значимого предприятия - вопрос пока открытый. В Буркоопсоюзе нам сообщили, что, несмотря на возникшие, точнее - искусственно созданные сложности, принято принципиальное решение: продолжать снабжение пекарни мукой и другим сырьем в объемах, необходимых для полноценной работы и выполнения обязательств перед бюджетными организациями Бичурского района.



В районной администрации отметили, что в курсе ситуации с Бичурским райпо и “Хлебодаром”, но не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность и управление организациями потребительской кооперации. Руководство Буркоопсоюза по собственной инициативе проинформировало муниципалитет о своем антикризисном плане финансово-экономического оздоровления Бичурского райпо. От других организаций и лиц какой-либо информации на этот счет в администрацию не поступало.



