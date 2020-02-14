Прокуратура нашла нарушения в СИЗО Улан-Удэ

Начальнику учреждения внесено представление







Прокуратура республики проверила условия содержания подозреваемых и обвиняемых в Следственном изоляторе №1 УФСИН России по Бурятии. Выявлен ряд нарушений.

«В нарушение правил в камерах учреждения отсутствовали информация об основных правах и обязанностях лиц, содержащихся в СИЗО, сведения о распорядке дня. Выявлены нарушения в области материально-бытового обеспечения. Вопреки санитарно-гигиеническим требованиям в камерах для общего пользования не было в наличии уборочного инвентаря, в одной из камер бачок для питьевой воды находился в неисправном состоянии. В оконной раме отсутствовало стекло, нарушался температурный режим помещения», сообщили в прокуратуре Бурятии.По итогам проверки врио начальника СИЗО №1 получил прокурорское представление, которое находится на рассмотрении.Фото: «Номер один»