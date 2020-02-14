В Бурятии приставы взыскали компенсацию морального вреда за смерть

Мужчина, по чьей вине и неосторожности погиб односельчанин, выплатил вдове 250 тыс рублей



В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы взыскали в пользу жительницы села Турунтаево компенсацию морального вреда, причиненного смертью кормильца, в размере 250 тыс руб. Такую сумму присудили взыскать с односельчанина, по вине которого умер супруг женщины.



Приговором суда мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, и приговорен к отбыванию реального срока в местах лишения свободы, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Исполнительный документ о взыскании задолженности был предъявлен на исполнение в Прибайкальский районный отдел судебных приставов. В рамках исполнительного производства сотрудники структурного подразделения обратили взыскание на доходы должника в связи с отсутствием ценного имущества.



Сначала задолженность взыскивалась из заработной платы должника в период, когда он отбывал наказаниев колонии. А после освобождения взыскание задолженности осуществлялось с его доходов как индивидуального предпринимателя.



На сегодняшний день денежные средства в размере 250 тыс руб в полном объеме перечислены на счет взыскателя,взысканная сумма исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения в размере 18 тыс рублей - в доход государства.



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