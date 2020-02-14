В Улан-Удэ до 26 февраля продлен карантин в школах

Республиканская санитарно-противоэпидемическая комиссия продлила срок приостановления учебных занятий в школах и учреждениях дополнительного образования Улан-Удэ до 26 февраля с учетом праздничных дней, сообщила на своей странице в Facebook председатель городского Комитета по образованию Татьяна Митрофанова.
Причина - продолжение роста заболеваемости ОРВИ.
По-прежнему строго запрещены массовые культурные, спортивные и иные мероприятия для детей и с участием детей. Задания для прохождения программного материала школы продолжат направлять в электронном журнале. Комитет по образованию просит родителей контролировать самостоятельную работу детей.
Как сообщал «Номер один»,
первый раз карантин в школах и организациях дополнительного образования объявили с 10 февраля. Такое решение было принято на основании предписания республиканского управления Роспотребнадзора.
Фото:egov-buryatia.ru
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