В Улан-Удэ до 26 февраля продлен карантин в школах

Грядущие праздники - 23 февраля и Сагаалган – в него включены



Республиканская санитарно-противоэпидемическая комиссия продлила срок приостановления учебных занятий в школах и учреждениях дополнительного образования Улан-Удэ до 26 февраля с учетом праздничных дней, сообщила на своей странице в Facebook председатель городского Комитета по образованию Татьяна Митрофанова.



Причина - продолжение роста заболеваемости ОРВИ.



По-прежнему строго запрещены массовые культурные, спортивные и иные мероприятия для детей и с участием детей. Задания для прохождения программного материала школы продолжат направлять в электронном журнале. Комитет по образованию просит родителей контролировать самостоятельную работу детей.









Фото:egov-buryatia.ru Республиканская санитарно-противоэпидемическая комиссия продлила срок приостановления учебных занятий в школах и учреждениях дополнительного образования Улан-Удэ до 26 февраля с учетом праздничных дней, сообщила на своей странице в Facebook председатель городского Комитета по образованию Татьяна Митрофанова.Причина - продолжение роста заболеваемости ОРВИ.По-прежнему строго запрещены массовые культурные, спортивные и иные мероприятия для детей и с участием детей. Задания для прохождения программного материала школы продолжат направлять в электронном журнале. Комитет по образованию просит родителей контролировать самостоятельную работу детей. Как сообщал «Номер один», первый раз карантин в школах и организациях дополнительного образования объявили с 10 февраля. Такое решение было принято на основании предписания республиканского управления Роспотребнадзора.Фото:egov-buryatia.ru