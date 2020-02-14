14.02.2020
В Улан-Удэ до 26 февраля продлен карантин в школах

В Улан-Удэ до 26 февраля продлен карантин в школах

Грядущие праздники - 23 февраля и Сагаалган – в него включены

Республиканская санитарно-противоэпидемическая комиссия продлила срок приостановления учебных занятий в школах и учреждениях дополнительного образования Улан-Удэ до 26 февраля с учетом праздничных дней, сообщила на своей странице в Facebook председатель городского Комитета по образованию Татьяна Митрофанова.
  
Причина - продолжение роста заболеваемости ОРВИ.

По-прежнему строго запрещены массовые культурные, спортивные и иные мероприятия для детей и с участием детей. Задания для прохождения программного материала школы продолжат направлять в электронном журнале. Комитет по образованию просит родителей контролировать самостоятельную работу детей.

Как сообщал «Номер один», первый раз карантин в школах и организациях дополнительного образования объявили с 10 февраля. Такое решение было принято на основании предписания республиканского управления Роспотребнадзора.


Фото:egov-buryatia.ru
ОРВИ школы карантин
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