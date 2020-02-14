В Бурятии в маршрутные войны втянули ГИБДД

Водителю пассажирского автобуса выписали абсурдный штраф





Сотрудники ГИБДД в Муйском районе Бурятии оштрафовали автобус, перевозящий пассажиров из одного населенного пункта в другой, за отсутствие «шашечки» такси. Тот факт, что автобусам она и не положена, никого не смутил. Предшествовал этому странному случаю конфликт между двумя конкурирующими фирмами по перевозке пассажиров.

Анекдотический случай произошел в Муйском районе Бурятии, где сотрудники ГИБДД в конце января остановили на железнодорожном вокзале Таксимо автобус «Форд-транзит» компании «Сибирь тракт».Судя по всему, не найдя в действиях водителя автобуса на дороге ничего криминального, гаишники оштрафовали его по статье 11.14.1 КоАП на 3 тыс. рублей. Абсурдность штрафа заключается в том, что эта статья расшифровывается как «Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Где сотрудник ГИБДД углядел такси, когда перед ним был автобус, решительно непонятно. Причем он оштрафовал водителя по части третьей данной статьи - «Отсутствие на легковом такси опознавательного фонаря», так называемых «шашечек».Гендиректор ООО «Сибирь тракт» Евгений Токарев расценил инцидент с его автобусом как «произвол, который происходит в Муйском районе с целью помешать нашей компании осуществлять автобусные перевозки между Таксимо и Бодайбо». Дело в том, что наложению абсурдного штрафа предшествовал конфликт между двумя конкурирующими автобусными бригадами. В день, когда оштрафовали водителя, группа нелегальных перевозчиков на микроавтобусах «Истана» заблокировала на вокзале Таксимо автобусы компании «Сибирь тракт», сорвав загрузку пассажиров.Между тем, как стало известно, прокуратура Муйского района провела проверку, в ходе которой установила, что действиями сотрудника ДПС нарушены права водителя, что стало «основанием для принятия мер прокурорского реагирования». В райотдел полиции внесено соответствующее представление об устранении нарушений, а сотрудник полиции привлечен к дисциплинарной ответственности.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»