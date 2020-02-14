14.02.2020
В Бурятии наледь топит райцентр Багдарин

В Бурятии наледь топит райцентр Багдарин

Требуется проведение гидрогеологических работ для установления причин выхода грунтовых вод

В Бурятии подтапливает райцентр Багдарин  Баунтовского эвенкийского  района. В девяти жилых двухквартирных домах расположенных по улицам Речная, Солнечная и Ключевская, в которых проживают 49 человек, наблюдается выход грунтовых вод в подпольях высотой до 80 см (справочно: до пола 30-40 см).

Также водами наледи подтоплены придомовые территории, в нескольких домах высота наледи доходит до 60 см, сообщили в Республиканском агентстве по ГО и ЧС.

Для уточнения ситуации  создана межведомственная, выездная комиссия в которую вошли: специалисты агентства, минприроды Бурятии, муниципалитета. Комиссия произвела визуальный осмотр подтопленных участков, а также осмотрела русло реки и ранее возведенной дамбы. Принято коллегиальное решение о  проведении гидрогеологических работ  с целью установления причин выхода грунтовых вод и последующей разработки проектно-сметной документации.

Ситуация находится на контроле администрации Баунтовского района минприроды  Бурятии и  Республиканского агентства ГО и ЧС.

В райцентре, который расположен на левом берегу реки Багдарин, проживают 4,8 тыс человек, общее количество дворов 1750. Багдарин – один из самых северных райцентров Бурятии.

Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС
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