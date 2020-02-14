В Бурятии наледь топит райцентр Багдарин

Требуется проведение гидрогеологических работ для установления причин выхода грунтовых вод



В Бурятии подтапливает райцентр Багдарин Баунтовского эвенкийского района. В девяти жилых двухквартирных домах расположенных по улицам Речная, Солнечная и Ключевская, в которых проживают 49 человек, наблюдается выход грунтовых вод в подпольях высотой до 80 см (справочно: до пола 30-40 см).



Также водами наледи подтоплены придомовые территории, в нескольких домах высота наледи доходит до 60 см, сообщили в Республиканском агентстве по ГО и ЧС.



Для уточнения ситуации создана межведомственная, выездная комиссия в которую вошли: специалисты агентства, минприроды Бурятии, муниципалитета. Комиссия произвела визуальный осмотр подтопленных участков, а также осмотрела русло реки и ранее возведенной дамбы. Принято коллегиальное решение о проведении гидрогеологических работ с целью установления причин выхода грунтовых вод и последующей разработки проектно-сметной документации.



Ситуация находится на контроле администрации Баунтовского района минприроды Бурятии и Республиканского агентства ГО и ЧС.



В райцентре, который расположен на левом берегу реки Багдарин, проживают 4,8 тыс человек, общее количество дворов 1750. Багдарин – один из самых северных райцентров Бурятии.



Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС

