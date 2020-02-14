В Улан-Удэ откроется выставка современного искусства «Сияющая вязь»

Она посвящена старо-монгольскому «небесному» вертикальному письму и шерсти

Бурят-монгольское вертикальное письмо в картинах современных художников и инсталляцию из шерсти бурятских овец можно будет увидеть на выставке современного искусства «Туяа Гурлоо» - «Сияющая вязь». Она откроется в Улан-Удэ в Художественном музее им Ц.Сампилова.Зал заполнят объекты, историчные по форме и ирреальные в силу ассоциаций. Это про связь с прошлым, с наследием, уходящим своими корнями в глубину веков. Экспозиция – своего рода живой организм, а восприятие образов идет через чувства и ощущения.«Здесь важно эмоциональное погружение в тему. Зонирование спланировано так, чтобы зритель не просто окунулся в современное искусство, а прочувствовал его через ощущения: тактильно, на слух и музыкально», - председатель центра каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг» Маргарита Дамбаева.Войлочная тема посвящена самобытности и природным богатствам. Под крыльями шерстяных птеродактилей будут представлены работы бурят- монгольских каллиграфов. Зрители познакомятся с алфавитом «Вагиндра», созданным Агваном Доржиевым, а также смогут поучаствовать в мастер-классах по валянию из шерсти и освоить «небесное письмо» на курсе по старо-монгольской письменности.В самом центре зала внутренняя интрига раскроется в перфомансе «Кокон» от театра «Капучино». Современный танец на тему рождения в Бурятии нового духа творчества, основанного на богатом опыте предков. К проекту привлечен известный бурятский режиссер Олег Юмов.«Вдохновением послужила одноименная скульптура Даши Намдакова. Типичный пример, как одно творчество вдохновляет и заражает другое. Появилась идея сделать живой экспонат скульптуры. Образ девушки в странном головном уборе, завернутой в шерсть, заставляет вспомнить о коконе, из которого появляется бабочка. Все это служит напоминанием о взаимосвязи всего сущего. На протяжении выставки девушка неподвижна. Кульминацией станет ее оживление», - говорит режиссер.При этом авторы, оставляет свободу восприятия за зрителем, вовлекая его в сотворчество, стимулируя его собственное воображение, оставляя некую недосказанность, некий подтекст.Масштабная экспозиция развернется под музыкальный сет от группы «Baikal Nomads». Сегодня их композиции набирают все большую популярность на Западе.Стать участником перфоманса, получить опыт на мастер-классах, и увидеть, как может выглядеть бурятская культура в современном искусстве, можно с 18 по 29 февраля в музее им. Сампилова, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.Фото: minkultrb.ru