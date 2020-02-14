Гендерное равенство заканчивается с пенсией

Более 40% мужчин считают дискриминацией выход на пенсию на 5 лет позднее женщин



Более поздний выход на пенсию по возрасту мужчин считают дискриминацией 34% россиян, но 47% подобное положение дел полагают нормальным, сообщает сервис по поиску работы

В своем исследовании его специалисты выясняли, считают ли россияне дискриминацией мужчин тот факт, что они уходят на пенсию по старости на 5 лет позднее женщин.



Среди мужчин 41% считает, что их права ущемляют поздним выходом на пенсию. С этим согласны 28% женщин. Комментируя свой ответ, и мужчины, и женщины чаще всего ссылались на тот факт, что средняя продолжительность жизни у мужчин меньше.



Среди мужчин, состоящих в браке, о дискриминации говорят 40%, а среди холостых — 46%. Среди женщин, напротив, мнение об ущемлении прав мужчин чуть чаще поддерживают те, кто состоит в браке: 31% против 27% среди незамужних.



В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет из 340 населенных пунктов страны.



Фото: pixabay.com Более поздний выход на пенсию по возрасту мужчин считают дискриминацией 34% россиян, но 47% подобное положение дел полагают нормальным, сообщает сервис по поиску работы Superjob В своем исследовании его специалисты выясняли, считают ли россияне дискриминацией мужчин тот факт, что они уходят на пенсию по старости на 5 лет позднее женщин.Среди мужчин 41% считает, что их права ущемляют поздним выходом на пенсию. С этим согласны 28% женщин. Комментируя свой ответ, и мужчины, и женщины чаще всего ссылались на тот факт, что средняя продолжительность жизни у мужчин меньше.Среди мужчин, состоящих в браке, о дискриминации говорят 40%, а среди холостых — 46%. Среди женщин, напротив, мнение об ущемлении прав мужчин чуть чаще поддерживают те, кто состоит в браке: 31% против 27% среди незамужних.В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет из 340 населенных пунктов страны.Фото: pixabay.com