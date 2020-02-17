Бурятия возмущена дисквалификацией Георгия Кушиташвили

Бурятия прилагала и будет прилагать усилия для того, чтобы защитить известного бурятского боксера, уроженца Бичурского района, Георгия Кушиташвили. Об этом заявил сегодня на официальном брифинге вице-премьер правительства республики Вячеслав Цыбикжапов.
«Я не знаю, чем мотивируются резкие решения и выступления представителей Федерации бокса нашей страны, но мы категорически не согласны с таким подходом. Мы сделали обращения в правоохранительные органы с просьбами объективного расследования дела спортсмена. Глава Бурятии Алексей Цыденов сделал, наши представители в Госдуме тоже обратились. Переговоры мы продолжаем защищать своего спортсмена, потому что презумпция невиновности распространяется на всех», - подчеркнул егодня на встрече с журналистами вице-премьер.
Он отметил, что стало много обвинителей. «Однако сейчас рано говорить. Суд все расставит по местам, если он в чем-то виноват. Что там нашли – это я, думаю, только наговоры. Пусть покажут доказательства. Человек постоянно сдает кровь на допинг, действующий спортсмен, член сборной России – и тут раз, что-то у него обнаружили, так не бывает. В любом случае мы, все мероприятия по защите Георгия проводим», - заверил Вячеслав Цыбикжапов.
Информацию, которую можно найти в федеральных СМИ о том, что история вокруг бурятского боксера инициирована не то чеченской, не то дагестанской стороной, Вячеслав Цыбикжапов назвал слухами. «Мы на слухи не ориентируемся. Должно быть следствие, должно быть все четко установлено», - сказал он.
Как сообщал «Номер один
», Федерация бокса России пожизненно отстранила от выступлений за национальную команду Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Напомним, боксеры Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля. Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 г кокаина, что квалифицируется как значительный размер.
Так как он является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК. В его отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 1 ст. 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере») УК РФ. Первая из статей является тяжкой, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером, на чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге дошел до ¼ финала.
Фото: Федерация бокса Бурятии
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