В Забайкалье военные лыжники идут по замерзшим рекам

В Забайкалье из-за малоснежной зимы военнослужащие Восточного военного округа – участники уникального перехода Хабаровск – Москва, идут на лыжах по долинам замерзших рек, сообщили в пресс-службе ВВО.
В Забайкальском крае спортсмены преодолели более 250 километров по льду. Самый протяженный маршрут проходил по руслу реки Ингода. Перед Забайкальем, в Амурской области, приходилось прокладывать маршрут по одной из самых крупных рек региона Зея.
Всего с начала перехода по замерзшим рекам военнослужащие прошли около 400 километров. На сегодняшний день уже преодолено более двух тысяч километров маршрута. В поселке Горный Забайкальского края состоялась торжественная встреча участников многодневного комбинированного перехода из Хабаровска в Москву, посвященного 75-летию Великой Победы.
Ранее участники перехода совершили 50-километровый марш на лыжах, уникальным способом связки и крепления к снегоходам, от окрестностей поселка Домна по льду реки Ингода. В дальнейшем, высадившись на берег, группа военных продолжила движение уже в пешем порядке и, преодолев 20 километров, дошла до военного городка, где на площади Дома офицеров их встречали хлебом-солью местные жители, военнослужащие, а также юнармейцы и школьники. В ближайшее время военнослужащие соединения специального назначения продолжат движение в направлении Улан-Удэ.
Как сообщал «Номер один»
, в столицу Бурятии участники перехода прибудут 22 февраля.
Фото: пресс-служба ВВО
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