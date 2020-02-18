В Байкальском регионе пресечена контрабанда сильнодействующих препаратов

Жительница Иркутской области подозревается и в отмывании преступных доходов







Бурятская таможня возбудила уголовное дело за легализацию денег, полученных преступным путем. Пресечена преступная деятельность жительницы Иркутской области, организовавшей незаконный сбыт запрещенных в России сильнодействующих препаратов с последующей легализацией денежных средств.



«Опасные для здоровья препараты для похудения женщина приобретала за границей и незаконно продавала в разные регионы России», - сообщили в пресс-службе таможни.



Мероприятия проводились в Бурятии и Иркутской области Бурятской таможней совместно с Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте, Улан-Удэнским линейным отделом МВД России на транспорте при координации Бурятской транспортной прокуратуры.



Как рассказал заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, деньги за проданный товар, перечислялись на банковский счет. Всего с февраля по июнь 2019 года от покупателей на ее счет поступило более 1,3 млн рублей. В дальнейшем, в целях придания правомерного вида владению и распоряжению денежными средствами, использовалась одна из форм отмывания денег: обналичивание и обмен на иностранную валюту.



За легализацию денежных средств, полученных преступным путем, Бурятская таможня возбудила в отношении гражданки России уголовное дело по статье 174.1 УК РФ, санкция которой предусматривает штраф до 120 тыс рублей или в размере заработной платы за период до 1 года.



Ранее в отношении женщины Бурятская таможня возбудила четыре уголовных дела по статье 226.1 УК РФ (незаконное перемещение сильнодействующих веществ), статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом до одного миллиона рублей.



Фото: пресс-служба Бурятской таможни



