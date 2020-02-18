Массовая проверка водителей состоится в Улан-Удэ

Вечером на магистральных улицах Улан-Удэ будут выставлены семь дополнительных нарядов полиции



В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и пропаганды соблюдения правил дорожного движения вечером 19 февраля в столице Бурятии запланировано проведение массовой проверки водителей группами нарядов ДПС, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



На магистральных улицах Улан-Удэ будут выставлены семь дополнительных нарядов полиции в составе 16 сотрудников Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку водителей на предмет соблюдения ими правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.



Госавтоинспекция региона напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением Правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.



Фото: пресс-служба МВД по Бурятии



